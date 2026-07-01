Estas son las tres nuevas Zonas Diferenciales que creó MinTransporte para el transporte escolar

El Ministerio de Transporte anunció este miércoles 1 de julio la creación de tres nuevas Zonas Diferenciales para garantizar el transporte escolar. La iniciativa busca garantizar el derecho a la educación en todo el país.

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Para ello, la cartera expidió tres resoluciones en las que crea las zonas en los municipios de Miranda, en Cauca; Canalete, en Córdoba; y Alvarado, Tolima. Con esta medida, las alcaldías locales podrán implementar esquemas especiales de transporte escolar que se apliquen a las condiciones geográficas y sociales del territorio.

“La educación no puede depender del estado de una carretera o de la ausencia de transporte. Con estas nuevas Zonas Diferenciales estamos llevando una solución concreta a territorios donde cientos de estudiantes enfrentan diariamente enormes dificultades para llegar a sus colegios. Nuestro propósito es que ningún niño o niña abandone sus estudios por falta de movilidad”, expresó la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.

Las resoluciones fueron expedidas luego de que MinTransporte realizara una caracterización técnica y el Ministerio de Educación diera un concepto favorable en el que evidenció las dificultades de los estudiantes en esos municipios.

La entidad indicó que, en el caso de Miranda, el 98 % del territorio corresponde a zonas rurales y existen vías destapadas que dificultan el acceso a los centros educativos. Por esa razón, es necesario utilizar vehículos de doble tracción o buses escalera para entrar a algunas veredas.

¿Cómo funciona la zona diferencial?

La Zona Diferencial de Canalete, Córdoba, tendrá una vigencia de cinco años. El objetivo en la zona es mejorar el transporte escolar de los estudiantes de siete instituciones educativas.

MinEducación encontró que la deserción escolar aumentó en el sector del 2,46 % en 2023 al 4,46 % en 2024, por lo que recomendaron implementar estrategias que aseguraran el acceso a la educación.

En Alvarado, Tolima, tendrá una duración de cuatro años. En este municipio no existe el transporte interveredal, por lo que la mayoría de los estudiantes depende de los vehículos particulares para movilizarse.

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MinTransporte explicó que más de mil estudiantes dependen del servicio de transporte escolar para llegar a las tres instituciones educativas de Alvarado.

“Estas resoluciones no reducen los estándares de seguridad; por el contrario, establecen condiciones claras para proteger a los estudiantes mientras avanzamos en la formalización del transporte escolar en estos territorios. Es una respuesta responsable a las realidades de la Colombia rural”, agregó la ministra.

Las normas también fijan una serie de condiciones para la operación del servicio, como la presencia obligatoria de un adulto acompañante, el uso de cinturones de seguridad, pólizas de seguro, permisos de funcionamiento, supervisión de las alcaldías, capacitación continua para conductores y acompañantes, además de inspecciones por parte de las autoridades competentes y la Superintendencia de Transporte.