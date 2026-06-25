El Ministerio de Transporte y el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) publicaron un proyecto de resolución que busca actualizar el Manual de Procedimientos para la Movilización y Manejo de Animales en Pie en Colombia.

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La iniciativa salió de doce mesas técnicas en las que participaron otras entidades como, el Instituto Nacional de Vías (Invías), la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), la Dirección de Tránsito y Transporte (DITRA), la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y la Fiscalía General de la Nación.

El proyecto tiene el objetivo de cambiar la reglamentación e implementar más herramientas para garantizar el bienestar animal, la inspección y los controles al transporte terrestre y fluvial.

Los estándares que se están utilizando son los de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) para determinar el espacio de cada animal durante su movilización según peso y tipo de vehículo.

“Con esta actualización damos un paso importante hacia un transporte de animales en pie más seguro, más técnico y con mayores estándares de bienestar animal. Estamos fortaleciendo las herramientas de inspección y control, definiendo responsabilidades claras para todos los actores involucrados y modernizando una reglamentación construida de manera articulada con las entidades competentes para proteger a los animales y brindar mayor seguridad jurídica al sector”, afirmó la ministra de Transporte, Mafe Rojas.

Los animales tendrán prioridad cuando se habilite el paso humanitario. Foto: Suministrada (API)

Novedades del proyecto

La actualización contempla mejorar los criterios de bienestar conforme a los nuevos marcos normativos expedidos por estándares internacionales. También, se definirán las facultades sancionatorias frente a posibles incumplimientos de la regulación.

Habrá nuevas obligaciones para propietarios, transportadores, conductores, operarios, tripulantes de embarcaciones y demás responsables de la movilización de animales en pie. Además, se fortalecerán los procesos de capacitación y formación en bienestar animal para aquellos que participen en la actividad.

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Se incluye la articulación de la Guía Sanitaria de Movilización Interna (GSMI) expedida por el ICA con los procedimientos establecidos en el nuevo manual. El proyecto cuenta con los concesionarios viales, áreas de servicio, peajes y Centros de Control Operacional (CCO) para promover las condiciones del transporte de animales.

“En el marco de sus obligaciones contractuales, estos espacios deberán facilitar el acceso a agua, sombra y zonas de descanso para prevenir riesgos asociados a largas jornadas de movilización, además de disponer de información para orientar a los transportadores sobre estos servicios”, agregó Mintransporte.

La propuesta también indica que cuando se presenten bloqueos no restricciones y se habiliten rutas humanitarias, habrá prioridad al paso de vehículos que transporten animales en pie.