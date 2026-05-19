MinTransporte anunció que revocará 5,8 millones de comparendos: 1,5 millones de fotomultas pagadas podrían ser devueltas a ciudadanos

Este martes 19 de mayo, la Superintendencia de Transporte anunció que abrió una investigación a 37 organismos de tránsito en el país por supuestas irregularidades en comparendos por sistemas de fotodetección.

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MinTransporte encontró que no se han cumplido los requisitos técnicos obligatorios establecidos en la Ley 2251 de 2022 y la Resolución 718 del Ministerio.

La investigación encontró que hay problemas con la ausencia del concepto de desempeño expedido por el Instituto Nacional de Metrología, que es un requisito indispensable para garantizar la legalidad de las fotomultas.

Además, las autoridades hallaron que 12 organismos de tránsito iniciaron operación sin contar con concepto de desempeño, 7 operaron con conceptos a terceros y 18 los obtuvieron después de iniciar la ejecución de los sistemas de fotodetección.

MinTransporte llamó a una rueda de prensa este martes 19 de mayo para anunciar la investigación. Foto: MinTransporte

Las ciudades y municipios donde ocurrieron los casos son Medellín, Cali, Bogotá, Barranquilla, Villavicencio, Cartagena, Bucaramanga, Valledupar, Montería, Sincelejo, Soledad, Sabaneta y Villa del Rosario, entre otros.

¿Qué dijo MinTransporte?

La ministra de la cartera, María Fernanda Rojas, indicó que la investigación se realizó para defender a los ciudadanos y la legalidad de los procedimientos de multas en el país.

“Hoy el Gobierno Nacional le dice al país que las fotomultas no pueden convertirse en un mecanismo de recaudo por fuera de la ley. Cuando no se cumplen los requisitos técnicos y legales, los ciudadanos no pueden ser los que paguen las consecuencias. Aquí estamos protegiendo el debido proceso y los derechos de millones de colombianos”, señaló la ministra.

En total, 7,6 millones de comparendos fueron impuestos por los organismos investigados usando estos sistemas tecnológicos. De esos 5,8 millones, quedarían sin validez 1.582.398 fueron pagados por los ciudadanos con un recaudo superior a 1,05 billones.

Las autoridades investigadas podrían ser obligadas a devolver el dinero a los ciudadanos afectados y ser sancionadas por el doble del recaudo, es decir, una cifra superior a los $2,1 billones.

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“No estamos actuando contra la seguridad vial. Estamos actuando contra posibles irregularidades que afectan la legalidad y la confianza ciudadana. Ninguna cámara de fotodetección puede operar sin cumplir los requisitos técnicos y jurídicos exigidos por la ley”, agregó el superintendente de Transporte, Alfredo Piñeros.

Las ciudades con más multas investigadas:

Cali: 2,7 millones de comparendos.

Medellín: más de 717.000 comparendos.

Bogotá: cerca de 294.000 comparendos.

Barranquilla: más de 131.000 comparendos.

MinTransporte señaló que 5.832.906 que no han sido pagadas serán revocadas por las autoridades correspondientes, beneficiando a más de 1,4 millones de ciudadanos.