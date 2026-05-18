🔴 Operación Retorno en vivo: Estado de las principales vías del país, cierres y recomendaciones para evitar el trancón

Este lunes 18 de mayo de 2026 comienza una nueva fecha de Operación Retorno en el país tras el puente festivo por la celebración de la Ascensión del Señor. Los agentes de tránsito esperan una jornada de alto flujo vehicular, especialmente en las principales ciudades del país.
En el caso de Bogotá, la capital comenzará a habilitar el reversible entre Canoas y San Mateo desde las 4:00 p.m. con el objetivo de acelerar la entrada de carros en la ciudad.
Asimismo, el distrito activará el pico y placa regional, donde entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 p.m. solo podrán ingresar aquellos vehículos que tengan sus placas terminadas en números pares: 0, 2, 4, 6 y 8.
Ya a partir de las 4:00 p.m. hasta las 8:00 p.m., los vehículos cuyas placas terminen en 1, 3, 5, 7 y 9 podrán ingresar a la ciudad durante este periodo.
Esta restricción no estará vigente antes de las 12 del mediodía ni después de las 8 de la noche. Se espera el ingreso de casi un millón de vehículos.
Las autoridades de tránsito le recuerdan a los conductores planear sus viajes de manera anticipada, respetar todas las restricciones impuestas por la ley y revisar por los canales oficiales las más recientes novedades para evitar algún contratiempo.
Así se encuentra la movilidad durante el plan retorno:
07:37 a.m.: Agentes de tránsito presentes en los 9 corredores viales de ingreso a Bogotá
Las autoridades de tránsito a esta hora acompañan el estado de movilidad en los 9 corredores de ingreso a la ciudad. Estos son:
- Autopista Norte: desde el peaje Andes hasta el Portal Norte.
- Autopista Sur: desde el límite municipal de Soacha hasta la avenida Boyacá, en sentido sur-norte.
- Avenida Centenario (calle 13): desde el río Bogotá hasta la avenida Ciudad de Cali (carrera 86).
- Calle 80: desde el Puente de Guadua hasta el Portal 80.
- Carrera Séptima: desde la calle 245 hasta la calle 183.
- Avenida Boyacá - vía al Llano: desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano.
- Vía Suba - Cota: desde el río Bogotá hasta la avenida calle 170.
- Vía a La Calera: desde el peaje Patios hasta la avenida carrera Séptima.
- Vía a Choachí: desde la vía a Monserrate hasta la avenida Circunvalar.
🛣️ La Secretaría de Movilidad presente en cada uno de los 9 corredores de ingreso a la ciudad, vigilando el retorno seguro de los visneros. 🚗— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) May 18, 2026
🔊 Recordamos a la ciudadania que a partir de las 12:00 p.m. rige el #PicoYPlacaRegional. pic.twitter.com/bUyPfu41uJ
07:28 a.m.: Bajo flujo vehicular en la Autopista Norte
Agentes de la Concesionaria Ruta Bogotá Norte informan el estado actual en la Autopista Norte. Se reporta bajo flujo vehicular tanto en el costado oriental como en el occidental.
#FelizLunes | 7:28 a.m. 🚗🚗— Concesionaria Ruta Bogotá Norte (@RutaBogotaNorte) May 18, 2026
Manténgase al tanto del estado de nuestras vías 🚗
📍 Reporte de #movilidad en #AutopistaNorte:
⬅️ Costado oriental: Bajo flujo vehicular 🚙🚗🚕
➡️ Costado occidental: Bajo flujo vehicular 🚗🚛
🌤️ Clima: Seco
⚠️ Conduzca con precaución, respete los… pic.twitter.com/zCgTaNkFha
06:19 a.m.: Autoridades de tránsito recuerdan activación de pico y placa regional en Bogotá
Los agentes de tránsito vuelven a avisar la jornada de pico y placa regional que se activará durante el plan retorno en Bogotá. Aquellos conductores que no cumplan la medida recibirán una sanción de $633.200 pesos.
Si saliste de la ciudad durante este puente, recuerda que el lunes 18 de mayo funcionará el #PicoYPlacaRegional para ingresar a Bogotá.🚗🚙— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) May 18, 2026
⏰¡Madrúgale al plan retorno! pic.twitter.com/W0sg0pKhf2
06:15 a.m.: Autoridades reportan pasos controlados y reducción de carriles en la vía Bogotá–Villavicencio
Las autoridades informan novedades de movilidad en distintos kilómetros del corredor vial del país, incluyendo pasos bidireccionales y reducción de carriles. Por el momento, se registra en estas zonas un tiempo seco y bajo flujo vehicular. Se recomienda manejar con precaución.
(6:15 a.m) Buenos días. Paso bidireccional K18+300 - K19+000. Reducción carril derecho K17+500-K18+300. Cierre carril derecho K36+500 - K37+100. Reducción carril K43+250, túnel Quebradablanca y K69+350. Tiempo seco, bajo flujo vehicular. ¡Precaución! pic.twitter.com/MXGfgniCiA— Coviandina (@CoviandinaSAS) May 18, 2026