Conductores en Colombia: Así pueden cambiar la clasificación de su placa a una antigua sin salir de casa

En Colombia, los procesos vinculados al sector de movilidad cada vez se realizan por medio de puntos digitales. Dentro de los más recientes, anunciado por la Ventanilla Única de Servicios (VUS), se encuentra el cambio de clasificación de placa para aquellos vehículos antiguos en el país.

Cómo sacar el duplicado de la placa en Colombia: estos son los requisitos para solicitarlo

De acuerdo con expertos y miembros de entidades automotoras, este trámite puede ser realizado para aquellos modelos antiguos que tienen más de 35 años de estar matriculados.

Asimismo, cada uno de ellos tuvo que haber pasado por una revisión, realizada por clubes especializados y autorizados por el Ministerio de Transporte para juzgar vehículos antiguos y clásicos.

Luego de que estos clubes realicen las inspecciones necesarias, serán los encargados de emitir el certificado que requiere el organismo de tránsito para radicar el cambio de placas.

En la ciudad de Bogotá, los clubes de autos autorizados a hacer esta revisión son:

Club Colombiano de Automóviles Antiguos y Clásicos (CLAC)

Touring & Automóvil Club de Colombia (ACC)

Mercedes-Benz Club Colombia

Requisitos previos para realizar el trámite

De acuerdo con la VUS, el primer paso que deben hacer los ciudadanos que desean hacer este procedimiento es asegurarse de que se cumplen con requisitos previos:

Estar inscrito en la plataforma del RUNT (Registro Único Nacional de Tránsito), ya sea como persona natural o jurídica.

El vehículo tiene que estar matriculado en Bogotá y registrado en el RUNT.

Debe estar vigente el SOAT en la plataforma del RUNT.

Estar libre de multas por infracciones a las normas de tránsito.

Pago del valor del trámite en el banco autorizado.

Verificar el Certificado de Existencia y Representación Legal en el sistema RUES en caso de estar inscrito como persona jurídica.

Autorización por parte del propietario para que otra persona realice trámites en su nombre mediante un poder especial, un poder general o un contrato de mandato.

Proceso virtual para realizar el tramite

Luego de que la persona tenga todos los papeles y documentos necesarios para realizar el trámite, debe continuar con el proceso virtual por medio de la página web de la VUS siguiendo los siguientes pasos:

Dar clic en el botón “Agenda tu cita”. Ingresar al agendamiento con usuario y contraseña. Seleccionar la opción “Trámites - Inicia Aquí”. Elegir la opción denominada “Vehículos” Hacer selección en el trámite “Cambio de características - cambio de placa”. Buscar en el listado “Cambio de placa antiguo”. Digitar la placa del vehículo que desea llevar a cabo el cambio de placa. Dar clic en la opción “Sí” para realizar el trámite virtual. Enviar los documentos necesarios para llevar a cabo el trámite por medio de formato PDF. Revisar constantemente el correo electrónico donde llegará el número de radicación para hacer seguimiento en el entorno de agendamiento. Si el trámite es aprobado por la VUS, ingresar al “Historial de solicitudes”, donde podrán hacer el pago del trámite por medio de PSE. Al hacer exitoso el pago, llegarán al correo electrónico las indicaciones para agendar la cita del cambio de placa.

Cabe mencionar que el usuario tiene que asistir a la cita de acuerdo con la fecha y hora seleccionada para recibir las placas de color azul y blanco. Es necesario llevar las placas anteriores para seguir con el procedimiento.