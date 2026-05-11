Aplicaciones de transporte: la nueva apuesta para reforzar la seguridad de los viajes en Colombia

Las plataformas de movilidad siguen reforzando sus sistemas de seguridad en medio del crecimiento de los servicios digitales de transporte en Colombia.

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En ese contexto, la empresa, Uber anunció la implementación de un nuevo sistema de verificación mediante un código PIN personal para confirmar el inicio de cada trayecto, incluyendo los servicios de Uber Taxi.

La herramienta permitirá que cada usuario configure un PIN fijo de cuatro dígitos que deberá compartirse antes de iniciar el recorrido. Según la compañía, el objetivo es simplificar el proceso de validación y reducir riesgos asociados a errores en la identificación del vehículo o del trayecto solicitado.

A diferencia de los códigos dinámicos utilizados anteriormente, el PIN permanecerá fijo y podrá modificarse cuando el usuario lo considere necesario.

La empresa aseguró que esta modalidad busca facilitar el acceso al servicio en situaciones como salidas nocturnas, zonas con baja conectividad o momentos en los que el usuario no tiene fácil acceso al celular.

La actualización hace parte de un paquete más amplio de herramientas de seguridad que se han venido incorporando en Colombia, donde las plataformas de movilidad enfrentan presión constante para fortalecer controles y generar mayor confianza entre usuarios y conductores.

Entre las funciones destacadas por la compañía aparecen sistemas de monitoreo GPS en tiempo real, detección de anomalías en rutas, grabación de audio y video dentro del vehículo y procesos de verificación para conductores vinculados a Uber Taxi, incluyendo validación documental, antecedentes y autenticación mediante selfie.

La plataforma también señaló que herramientas como RideCheck permiten identificar desvíos inesperados o paradas inusuales durante el trayecto y activar alertas dentro de la aplicación.

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El avance refleja cómo las aplicaciones de movilidad están trasladando parte de su competencia hacia la experiencia de seguridad y trazabilidad digital, en un mercado donde los usuarios exigen cada vez más mecanismos de control, seguimiento y verificación durante los trayectos.