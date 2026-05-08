El Estado asegura haber ahorrado casi $14 billones en costos de contratación desde 2022

Las compras públicas siguen moviendo una parte importante del gasto estatal en Colombia y, al mismo tiempo, se han convertido en uno de los principales escenarios de debate sobre eficiencia y uso de recursos.

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En ese contexto, la Agencia Nacional de Contratación Pública —Colombia Compra Eficiente— aseguró que entre enero de 2022 y marzo de 2026 las entidades estatales lograron ahorros cercanos a $13,9 billones mediante mecanismos de compra centralizada y agregación de demanda.

Según la entidad, los bienes y servicios requeridos inicialmente tenían costos proyectados por cerca de $27,4 billones, pero finalmente las compras se realizaron por aproximadamente $13,5 billones, lo que representa un ahorro cercano al 50,8 %.

El sistema funciona a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC), plataforma mediante la cual las entidades públicas realizan adquisiciones utilizando Acuerdos Marco de Precios y otros Instrumentos de Agregación de Demanda.

Bajo este modelo, la Agencia selecciona previamente proveedores habilitados y luego las entidades realizan procesos competitivos internos para obtener mejores precios.

Entre 2022 y marzo de 2026, un total de 2.098 entidades públicas utilizaron estos mecanismos: 1.478 territoriales y 620 nacionales. Además, durante ese periodo se adjudicaron 77.722 órdenes de compra, de las cuales más de 46.000 correspondieron al nivel nacional.

Director General de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente (ANCP-CCE) Foto: Agencia Nacional de Contratación Pública

Los sectores con mayor volumen de contratación fueron aseo y cafetería, equipos tecnológicos, combustible nacional, grandes almacenes y mantenimiento de vehículos y autopartes. Solo el mecanismo de aseo y cafetería movió alrededor de $2,2 billones, mientras que equipos tecnológicos y periféricos superaron los $1,5 billones.

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La Agencia también destacó una mayor participación de pequeñas y medianas empresas dentro de estos esquemas. Entre 2022 y marzo de 2026 participaron 786 proveedores, incluyendo pequeñas empresas, medianas compañías, microempresas, consorcios y uniones temporales.

Actualmente, Colombia Compra Eficiente administra 29 mecanismos de agregación vigentes y tiene otros 12 en estructuración, enfocados en bienes y servicios como vehículos, materiales de construcción, papelería, combustible, maquinaria y dotaciones escolares.