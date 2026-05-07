Si quiere evitar fraudes y estafas al hacer compras por el Día de la Madre, preste atención a estos pequeños detalles

Con la llegada de la celebración por el Día de las Madres, millones de personas comienzan la búsqueda del regalo perfecto. Perfumes, celulares, flores, electrodomésticos, ropa y experiencias se convierten en las opciones más populares para sorprender a mamá. Sin embargo, mientras creen las ofertas y promociones en línea, también aumentan las estafas y los fraudes relacionados con las compras por internet.

Cuidado si lo agregan a estos grupos de WhatsApp desde números internacionales: podría ser víctima de estafas y fraudes

De acuerdo con proyecciones de Fenalco, el año pasado las ventas durante el mes del Día de las Madres registraron un incremento cercano al 20%, lo que confirma que esta celebración es la segunda fecha comercial más importante del año en Colombia, solo por detrás de la temporada navideña.

Sin embargo, esta fecha también representa una oportunidad para los ciberdelincuentes, que aprovechan la alta demanda y el interés por las promociones para difundir y cometer todo tipo de actos delictivos que pongan en riesgo la información personal y financiera de los usuarios.

Rápidamente los delincuentes pueden robar el dinero de las personas que compran en línea. Foto: Getty Images

Aunque cualquier persona puede convertirse en víctima de una estafa, incluso tomando precauciones. De acuerdo con el Global Fraud Index 2025 de Sumsub, Colombia figura entre los 15 países más vulnerables al fraude digital a nivel mundial y ocupa uno de los últimos lugares en América Latina en materia de protección frente a este tipo de delitos.

Una de las estrategias más utilizadas por los ciberdelincuentes es el phishing, una modalidad de fraude en la que envían mensajes de texto, correos electrónicos o enlaces en redes sociales que aparentan pertenecer a tiendas reconocidas, bancos o plataformas de pago. En muchos casos, basta con un solo clic para que la víctima entregue sus datos personales o comprometa la seguridad de sus cuentas.

Los compradores estarían siendo fichados por los delincuentes. Foto: Getty Images

Aunque, estas propuestas se ven aparentemente inofensivas, lo cierto es que redirigen a sitios fraudulentos. Según la compañía de ciberseguridad McAfee, este tipo de enlaces puede conducir a páginas diseñadas para robar información personal o instalar programas maliciosos capaces de comprometer la seguridad de los dispositivos.

¿Cómo comprar seguro y no caer en la trampa?

Según la experta Marcela Moreno, de TIVIT, el primer paso siempre es desconfiar de los descuentos exagerados: si el precio parece demasiado bueno para ser real, probablemente es una trampa. Los estafadores suelen usar ofertas o promociones irresistibles para atraer víctimas en fechas especiales.

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Además, la experta recomienda revisar cuidadosamente las páginas web antes de realizar cualquier compra en línea. Verificar que la dirección del sitio sea la oficial y que cuente con protocolo de seguridad puede ayudar a evitar fraudes digitales creados para robar información bancaria y datos personales. Así como también aconseja desconfiar de enlaces enviados por WhatsApp o redes sociales.

Finalmente, sugieren evitar las compras mientras se está conectado a redes wifi públicas, como las de cafeterías o centros comerciales, debido a que pueden facilitar la interceptación de datos privados. A esto se suma la importancia de activar las notificaciones bancarias, una herramienta útil para detectar movimientos sospechosos y reaccionar rápidamente ante posibles transacciones no autorizadas.