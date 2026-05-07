Las contraseñas ya no son suficientes: expertos recomiendan nuevas medidas de seguridad ante ciberataques sofisticados

Las contraseñas han dejado de ser el método de protección más seguro, lo que ha abierto la puerta a múltiples ciberataques. Ante este panorama, los expertos en ciberseguridad apuestan por herramientas más avanzadas, como la biometría mediante las passkeys y los gestores de contraseñas.

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Cada 7 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Contraseña, una fecha que invita a reflexionar sobre la importancia de estas claves de seguridad en la vida cotidiana, especialmente en un entorno cada vez más digitalizado y expuesto a amenazas informáticas cada vez más sofisticadas.

Aunque las contraseñas continúan siendo uno de los métodos de autenticación más antiguos y utilizados, su simplicidad también representa una gran desventaja. De hecho, son uno de los principales objetivos de ataques maliciosos como el phishing, el malware o las filtraciones de datos.

Frente a esta realidad, desde el centro de investigación aplicada y desarrollo tecnológico Funditec insisten en la necesidad de adoptar soluciones que vayan más allá de las contraseñas tradicionales, como las passkeys y los gestores de contraseñas.

Uno de los problemas más frecuentes, según los especialistas, es que muchos usuarios siguen utilizando claves débiles y fáciles de adivinar. De acuerdo con los especialistas, la contraseña más utilizada continúa siendo la secuencia numérica “123456”, reflejo de los malos hábitos que todavía persisten en materia de seguridad digital.

Las contraseñas pueden ser fácilmente hackeadas por criminales. Foto: Adobe Stock

El auge de las passkeys y los gestores de contraseñas

Entre las alternativas más seguras, los expertos destacan las passkeys o llaves de acceso, un sistema que reemplaza las contraseñas tradicionales por métodos de identificación biométrica, como el reconocimiento facial, la huella dactilar o el PIN del dispositivo.

Según Álvarez Marañon, una de sus principales ventajas es que las passkeys no viajan por internet ni pueden ser robadas mediante una filtración de datos, además de ser mucho más difíciles de suplantar a través de técnicas de phishing.

Sin embargo, debido a que las contraseñas tradicionales siguen formando parte del día a día de millones de usuarios, los especialistas también recomiendan el uso de gestores de contraseñas. Este tipo de programas permite generar claves seguras y almacenarlas en un espacio digital protegido mediante una única contraseña maestra.

Asimismo, otra medida considerada esencial es activar la verificación en dos pasos, ya que añade una capa extra de protección al requerir un código temporal además de la contraseña durante el inicio de sesión.

Los gestores de contraseñas se han vuelto esenciales por el aumento en el número de cuentas y claves que gestionan los usuarios. Foto: Getty Images

Cómo crear contraseñas más seguras

En caso de seguir utilizando contraseñas tradicionales, los expertos recomiendan crear claves de al menos 16 caracteres que combinen letras mayúsculas, minúsculas, números y símbolos.

La longitud es uno de los factores más importantes, ya que una contraseña extensa y única resulta mucho más difícil de descifrar que una corta y sencilla.

Finalmente, los expertos alertan de que los ciberdelincuentes rara vez seleccionan a sus víctimas de manera específica. En la mayoría de los casos, aprovechan errores o descuidos mediante ataques automatizados y masivos dirigidos a usuarios con medidas de seguridad débiles.

*Con información de Europa Press