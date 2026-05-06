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Expertos señalan una preocupante actualización sobre el uso de contraseñas en celulares y cuentas bancarias

Expertos alertaron sobre el uso masivo de contraseñas fáciles en celulares y cuentas bancarias.

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David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

6 de mayo de 2026 a las 9:26 p. m.
Un informe internacional reveló que millones de usuarios siguen usando claves débiles.
Un informe internacional reveló que millones de usuarios siguen usando claves débiles. Foto: Getty Images

Especialistas en informática han encendido las alarmas sobre la persistencia de hábitos de protección sumamente deficientes entre los usuarios.

A pesar de diferentes advertencias como también de haber enseñado el listado de las contraseñas más evidentes, los patrones de acceso para resguardar información sensible en dispositivos móviles y plataformas financieras siguen siendo, en su mayoría, predecibles y fáciles de vulnerar.

Expertos insisten en que nunca debe utilizar este tipo de contraseñas o podrían hackearlo en segundos

Las contraseñas más utilizadas

Análisis recientes realizados en 44 naciones por firmas de ciberseguridad como NordPass y NordStellar revelan una tendencia global inquietante: el usuario promedio continúa priorizando la facilidad de memorización por encima de la robustez de sus claves.

Persona retirando dinero de un cajero automático.
NordPass y NordStellar alertaron sobre el uso repetitivo de claves simples como "qwerty" o “123456”. Foto: Getty Images

El estudio destacó que gran parte del problema se basa en el uso de secuencias lógicas del teclado, tanto numéricas como alfabéticas.

Entre los ejemplos más críticos que se repiten sin distinción de edad se encuentran términos básicos como:

  • “admin”
  • “password”
  • “123456”
  • “qwerty”.

Estas estructuras son el primer objetivo de los ciberdelincuentes al intentar acceder a cuentas privadas.

Recomendaciones para no caer con contraseñas inútiles

Para revertir esta vulnerabilidad, la comunidad de expertos en ciberseguridad sugiere que se debe hacer una transformación radical en la creación de credenciales.

Una buena contraseña hoy en día es fundamental para mantener seguros los datos.
Especialistas aconsejaron evitar fechas de nacimiento y nombres en las claves personales. Foto: Getty Images

Ante ello, los expertos recomiendan evitar el uso de fechas de nacimiento o nombres propios, y mejor utilizar por combinaciones extensas que integren una mezcla heterogénea de mayúsculas, minúsculas, dígitos y símbolos especiales.

Asimismo, se enfatizan tres pilares fundamentales para una defensa efectiva:

  • Gestión centralizada: Implementar el uso de administradores de claves que resguarden todas las entradas bajo una única contraseña maestra de alta complejidad.
  • Autenticación reforzada: Activar siempre un segundo factor de verificación, ya sea mediante códigos vía SMS o el uso de biometría, como el reconocimiento facial.
  • Diversificación y actualización: No repetir la misma clave en diferentes servicios y realizar cambios de seguridad de manera periódica para minimizar riesgos de filtración.