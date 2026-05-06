Expertos señalan una preocupante actualización sobre el uso de contraseñas en celulares y cuentas bancarias

Especialistas en informática han encendido las alarmas sobre la persistencia de hábitos de protección sumamente deficientes entre los usuarios.

A pesar de diferentes advertencias como también de haber enseñado el listado de las contraseñas más evidentes, los patrones de acceso para resguardar información sensible en dispositivos móviles y plataformas financieras siguen siendo, en su mayoría, predecibles y fáciles de vulnerar.

Expertos insisten en que nunca debe utilizar este tipo de contraseñas o podrían hackearlo en segundos

Las contraseñas más utilizadas

Análisis recientes realizados en 44 naciones por firmas de ciberseguridad como NordPass y NordStellar revelan una tendencia global inquietante: el usuario promedio continúa priorizando la facilidad de memorización por encima de la robustez de sus claves.

NordPass y NordStellar alertaron sobre el uso repetitivo de claves simples como "qwerty" o “123456”. Foto: Getty Images

El estudio destacó que gran parte del problema se basa en el uso de secuencias lógicas del teclado, tanto numéricas como alfabéticas.

Entre los ejemplos más críticos que se repiten sin distinción de edad se encuentran términos básicos como:

“admin”

“password”

“123456”

“qwerty”.

Estas estructuras son el primer objetivo de los ciberdelincuentes al intentar acceder a cuentas privadas.

Recomendaciones para no caer con contraseñas inútiles

Para revertir esta vulnerabilidad, la comunidad de expertos en ciberseguridad sugiere que se debe hacer una transformación radical en la creación de credenciales.

Especialistas aconsejaron evitar fechas de nacimiento y nombres en las claves personales. Foto: Getty Images

Ante ello, los expertos recomiendan evitar el uso de fechas de nacimiento o nombres propios, y mejor utilizar por combinaciones extensas que integren una mezcla heterogénea de mayúsculas, minúsculas, dígitos y símbolos especiales.

Asimismo, se enfatizan tres pilares fundamentales para una defensa efectiva: