La fase de grupos del Mundial 2026 tiene continuidad este lunes, 22 de junio, con cuatro partidazos. Serán los grupos I y J los que tengan desarrollo, con equipos como Argentina y Francia en acción en el terreno de juego.

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Todos los encuentros serán válidos por la segunda fecha de la fase de grupos. Los tres puntos, para cada seleccionado, serán vitales en sus aspiraciones por clasificar a la fase de dieciseisavos de final de esta cita orbital.

Canal y hora para ver los partidos del Mundial 2026 este lunes, 22 de junio

Argentina vs. Austria

Fecha : 22 de junio de 2026 - fecha 2 del grupo J en el Mundial

: 22 de junio de 2026 - fecha 2 del grupo J en el Mundial Hora : 12:00 p.m. (horario colombiano)

: 12:00 p.m. (horario colombiano) Estadio : Dallas

: Dallas Canal: Caracol, RCN, DSports, Disney+

Francia vs. Irak

Fecha : 22 de junio de 2026 - fecha 2 del grupo I en el Mundial

: 22 de junio de 2026 - fecha 2 del grupo I en el Mundial Hora : 4:00 p.m. (horario colombiano)

: 4:00 p.m. (horario colombiano) Estadio : Filadelfia

: Filadelfia Canal: DSports

Noruega vs. Senegal

Fecha : 22 de junio de 2026 - fecha 2 del grupo I en el Mundial

: 22 de junio de 2026 - fecha 2 del grupo I en el Mundial Hora : 7:00 p.m. (horario colombiano)

: 7:00 p.m. (horario colombiano) Estadio : Nueva York Nueva Jersey

: Nueva York Nueva Jersey Canal: Win Sports, DSports+

Jordania vs. Argelia

Fecha : 22 de junio de 2026 - fecha 2 del grupo J en el Mundial

: 22 de junio de 2026 - fecha 2 del grupo J en el Mundial Hora : 10:00 p.m. (horario colombiano)

: 10:00 p.m. (horario colombiano) Estadio : Bahía de San Francisco

: Bahía de San Francisco Canal: DSports+

Argentina, vigente campeona, va por la clasificación en el Mundial 2026

El mediocampista de la selección argentina, Enzo Fernández, aseguró el domingo que su misión es hacerle llegar el balón a Leonel Messi y que este haga la magia a la que los tiene acostumbrados, en la antesala de su duelo mundialista con Austria.

Enzo Fernández, mediocampista de la Selección Argentina, habló previo al juego contra Austria. Foto: AP Photo/Tony Gutierrez

El hombre del Chelsea resaltó las características del mediocampo de la selección argentina, que enfrenta a los austriacos.

“Tenemos buenos mediocampistas; la base es poder generar mucho juego, tener la pelota, porque al final somos de buen pie. Esa es una de las claves. Y después, la función que estoy cumpliendo ahora, como dije antes, es estar más a la derecha y generando un poco de juego y poder llegar al área”. explicó.

“Lo estamos demostrando con la pelota, sumar muchos pases, mover la pelota de un lado al otro y generar espacio para que Leo pueda recibir en los últimos tres cuartos de la cancha y pueda hacer la magia que hace siempre”, detalló.

Fernández recordó cuando en 2016, como jugador de las divisiones inferiores de River Plate, escribió una carta a Lionel Messi para pedirle que no deje la selección, luego de que este anunciara su retiro tras perder la final de la Copa América. Después terminarían jugando juntos y ganando la Copa del Mundo en Catar 2022.

Lionel Messi celebrando uno de sus goles frente a Argelia. Foto: AP Photo/Charlie Riedel

“Sí, me acuerdo mucho de la carta. La verdad que fue un momento difícil para todos los argentinos, y creo que hoy en día escribiría mucho más emocionalmente porque compartí muchos momentos con él y aprendí muchísimo a su lado”, sostuvo.

*Con información de AFP.