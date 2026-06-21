La fase de grupos del Mundial 2026 tiene continuidad este lunes, 22 de junio, con cuatro partidazos. Serán los grupos I y J los que tengan desarrollo, con equipos como Argentina y Francia en acción en el terreno de juego.
Todos los encuentros serán válidos por la segunda fecha de la fase de grupos. Los tres puntos, para cada seleccionado, serán vitales en sus aspiraciones por clasificar a la fase de dieciseisavos de final de esta cita orbital.
Canal y hora para ver los partidos del Mundial 2026 este lunes, 22 de junio
Argentina vs. Austria
- Fecha: 22 de junio de 2026 - fecha 2 del grupo J en el Mundial
- Hora: 12:00 p.m. (horario colombiano)
- Estadio: Dallas
- Canal: Caracol, RCN, DSports, Disney+
Francia vs. Irak
- Fecha: 22 de junio de 2026 - fecha 2 del grupo I en el Mundial
- Hora: 4:00 p.m. (horario colombiano)
- Estadio: Filadelfia
- Canal: DSports
Noruega vs. Senegal
- Fecha: 22 de junio de 2026 - fecha 2 del grupo I en el Mundial
- Hora: 7:00 p.m. (horario colombiano)
- Estadio: Nueva York Nueva Jersey
- Canal: Win Sports, DSports+
Jordania vs. Argelia
- Fecha: 22 de junio de 2026 - fecha 2 del grupo J en el Mundial
- Hora: 10:00 p.m. (horario colombiano)
- Estadio: Bahía de San Francisco
- Canal: DSports+
Argentina, vigente campeona, va por la clasificación en el Mundial 2026
El mediocampista de la selección argentina, Enzo Fernández, aseguró el domingo que su misión es hacerle llegar el balón a Leonel Messi y que este haga la magia a la que los tiene acostumbrados, en la antesala de su duelo mundialista con Austria.
El hombre del Chelsea resaltó las características del mediocampo de la selección argentina, que enfrenta a los austriacos.
“Tenemos buenos mediocampistas; la base es poder generar mucho juego, tener la pelota, porque al final somos de buen pie. Esa es una de las claves. Y después, la función que estoy cumpliendo ahora, como dije antes, es estar más a la derecha y generando un poco de juego y poder llegar al área”. explicó.
“Lo estamos demostrando con la pelota, sumar muchos pases, mover la pelota de un lado al otro y generar espacio para que Leo pueda recibir en los últimos tres cuartos de la cancha y pueda hacer la magia que hace siempre”, detalló.
Fernández recordó cuando en 2016, como jugador de las divisiones inferiores de River Plate, escribió una carta a Lionel Messi para pedirle que no deje la selección, luego de que este anunciara su retiro tras perder la final de la Copa América. Después terminarían jugando juntos y ganando la Copa del Mundo en Catar 2022.
“Sí, me acuerdo mucho de la carta. La verdad que fue un momento difícil para todos los argentinos, y creo que hoy en día escribiría mucho más emocionalmente porque compartí muchos momentos con él y aprendí muchísimo a su lado”, sostuvo.
*Con información de AFP.