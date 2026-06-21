Egipto liquida a Nueva Zelanda y atormenta a Bélgica: tabla de posiciones del grupo G en el Mundial

Este domingo, 21 de junio, Egipto venció 3-1 a Nueva Zelanda por la segunda fecha del grupo G en el Mundial 2026. El compromiso se llevó a cabo en el estadio BC Place Vancouver y tiene una repercusión directa en la tabla de posiciones de la zona.

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Primero pegó Nueva Zelanda, sobre los 15′ del primer tiempo. Con ese 1-0 se fueron al descanso, pero en la segunda mitad, Egipto dio un verdadero golpe de autoridad y acabó ganando 3-1 gracias a los tantos de Mostafa Ziko (58′), Mohamed Salah (67′) y Trezéguet (82′).

ORDEN DEL FARAÓN Y GOL DE TREZEGUET



Salah avisó donde iría el tiro de esquina y el 7 de Egipto se lanzó de palomita para poner el 3-1 ante Nueva Zelanda.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/DdgEQkAA5a — DSPORTS (@DSports) June 22, 2026

También este domingo, pero más temprano, Irán le sacó un valioso empate a Bélgica en el estadio Los Ángeles. Los diablos rojos no pudieron convertir las opciones que tuvieron y quedaron en deuda.

Tabla de posiciones del grupo G: Egipto es líder y Bélgica tercero

Egipto lidera la tabla de posiciones del grupo G, en este Mundial 2026, con cuatro puntos. Segunda asoma Irán con dos unidades, mismas que Bélgica que se estanca en la tercera casilla y es la gran sorpresa. Última es Nueva Zelanda con apenas un punto.

El viernes, en la tercera y última jornada, Egipto jugará frente a Irán en Seatlle y Nueva Zelanda lo harpa contra Bélgica en Vancouver.

De esta forma, a los faraones les bastará con empatar para avanzar a la segunda ronda del Mundial 2026 e incluso perdiendo ante los iraníes podrían terminar segundos de la serie o también clasificar como uno de los mejores terceros.

Por ello la importancia de este triunfo, vital, en el que Salah fue determinante.

El emblema del Liverpool, sin equipo para la próxima temporada al expirar su contrato con los reds, anotó el segundo tanto de los Faraones a los 67 minutos y asistió a Trézéguet en el tercero (82′).

De esta manera, asumió su responsabilidad como capitán y llevó a Egipto a dar vuelta un partido en el que los Kiwis se habían adelantado a los 15 minutos por medio de Surman, tras una asistencia de la sensación de las redes sociales Tim Payne.

Egipto había igualado a los 59′ con un tanto de Mostafá Zico, ocho minutos antes de la fulgurante aparición de Salah con un gol marca registrada, un remate a colocar -un pase a la red- con la cara interna del pie izquierdo dentro del área.

Mohamed Salah, la gran figura que pone a soñar a Egipto en este Mundial 2026. Foto: Darryl Dyck/The Canadian Press v

Dos minutos después de lanzar el córner que devino en el tanto definitivo de la victoria de Egipto, Salah fue reemplazado y el estadio BC Place, en Vancouver, se vino abajo y lo despidió con una ovación.

*Con información de AFP