Mundial 2026: la reacción de la mamá de Vozinha al partidazo de Uruguay vs. Cabo Verde

Vozinha contó con el respaldo de su madre, Ana Cândida Évora, para liderar a Cabo Verde hacia otro resultado histórico contra Uruguay en la fecha 2 del Mundial 2026.

El arquero de 40 años fue elegido mejor jugador del duelo contra España la semana pasada y en las declaraciones posteriores al partido mencionó que su madre no había podido viajar a Estados Unidos por cuestiones de visado.

Así reaccionó Luis Suárez al papelón de Uruguay contra Cabo Verde en el Mundial: lo grabaron

Cabo Verde dejó fría a Uruguay con joya candidata al gol del Mundial 2026: “A lo Roberto Carlos”

Estados Unidos impuso importantes restricciones de visado al margen de ser anfitrión del Mundial 2026, especialmente para países africanos, en aplicación de la política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump.

Washington exigía en concreto a los nacionales de 50 países en desarrollo, entre ellos Cabo Verde, un depósito de entre 5.000 y 15.000 dólares para obtener un visado, suma reembolsable a su regreso al país.

Después de solucionar las cuestiones burocráticas, Ana Cândida viajó hacia la ciudad de Miami, donde este domingo se iban a enfrentar Cabo Verde contra Uruguay.

Las cámaras la enfocaron en varias ocasiones durante el partido y, tras el pitazo final, se le vio ondeando una bandera de Cabo Verde mientras su hijo celebraba con el resto de jugadores en el centro del campo.

La selección africana está haciendo su debut en esta edición de la Copa del Mundo y, contra todo pronóstico, tiene opciones matemáticas de clasificar a dieciseisavos de final.

Vozinha recibió dos goles

Esta vez la resistencia de Vozinha fue superada en dos ocasiones, ambas en el primer tiempo. Maxi Araújo y Agustín Cannobio fueron los verdugos del arquero caboverdiano, quien se ha convertido en una auténtica estrella a nivel internacional.

Con todo y el par de goles sufridos, la afición de Cabo Verde celebró el empate como una victoria. La próxima semana enfrentarán a Arabia Saudita y, en caso de ganar, conseguirán la clasificación a la siguiente fase del Mundial.

Ana Candida Evora celebra el empate de Cabo Verde vs. Uruguay. Foto: Getty Images via AFP

El guardameta de Cabo Verde, Vozinha (izquierda), y Laros Duarte reaccionan al final del partido de fútbol del Grupo H de la Copa del Mundo entre Uruguay y Cabo Verde en Miami Gardens, Florida, el domingo 21 de junio de 2026. (Foto AP/Lynne Sladky) Foto: AP Photo/Lynne Sladky

“Estamos en un punto en el que podemos decir claramente que vamos a pelear por la clasificación”, se felicitó el seleccionador caboverdiano, Bubista, después del partido. “Podemos ser un país pequeño, con dificultades, pero con organización y determinación también podemos competir con las grandes selecciones”, agregó.

El desempeño de Vozinha bajo los tres palos será fundamental para conseguir ese ansiado tiquete. La tarea de sacarle puntos a España y Uruguay ya la hicieron; ahora deben refrendar ese gran trabajo ante un rival asequible en el papel que viene de recibir cuatro goles este domingo en Atlanta.

Dicho partido de Cabo Verde vs. Arabia Saudita será el próximo viernes 26 de junio a las 7:00 de la noche (hora de Colombia).