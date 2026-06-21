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Cabo Verde dejó fría a Uruguay con joya candidata al gol del Mundial 2026: “A lo Roberto Carlos”

Se remece el Mundial 2026 luego del tremendo golazo de Kevin Pina, que abrió el camino de un histórico resultado para Cabo Verde contra Uruguay.

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Redacción Deportes
21 de junio de 2026 a las 7:20 p. m.
Golazo de Cabo Verde, obra de Kevin Pina, que dejó fría a Uruguay.
Golazo de Cabo Verde, obra de Kevin Pina, que dejó fría a Uruguay. Foto: Grande: AP / Pequeña: Getty Images.

Kevin Pina dejó uno de los golazos más gritados en lo que va del Mundial 2026. Este domingo, 21 de junio, puso a ganar a Cabo Verde (1-0) en el juego contra Uruguay, por la segunda fecha del grupo H. Fue un tiro libre sobre los 21′ del primer tiempo, que hizo recordar al histórico brasileño, Roberto Carlos, y que significó el primer gol de los caboverdianos en una Copa del Mundo.

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Pina se paró recto a la pelota, tomó bastante impulso y, de pierna derecha, hizo que el balón pasara la barrera uruguaya con potencia. La pelota se le acabó colando a Fernando Muslera y la algarabía se apoderó del estadio Miami, con una selección de Cabo Verde que no ha dejado de sorprender.

Las redes no se quedaron calladas, y los usuarios recordaron a Roberto Carlos tras el gol de Kevin Pina. Por la postura del caboverdiano, su estilo de golpeo y la potencia con la que le dio a la pelota, el jugador se volvió rápidamente tendencia.

Lo que vino después del golazo

Uruguay empató sobre los 44′, justo antes de irse al descanso, gracias a Maximiliano Araujo. Era el 1-1 que, de todas formas, dejaba dudas de los charrúas en el terreno de juego, pues no podían demostrar superioridad en el campo.

Sin embargo, apenas dos minutos después, sobre los 45+6′, los uruguayos lograron embocar el segundo de la noche y gracias a Agustín Canobbio. Así, con ese 2-1 parcial alumbrando las pantallas en Miami, se fueron al descanso.

El segundo tiempo fue un poco más de lo mismo: Uruguay tratando de imponerse, pero la selección de Cabo Verde defendiéndose y dando sustos de vez en cuando. En una de esas, los charrúas tuvieron un insólito blooper que cambió el rumbo del encuentro.

Corrían 61′ del segundo tiempo cuando, Hélio Varela (Cabo Verde) aprovechó una insólita salida en falso del portero Fernando Muslera, y puso el 2-2 que remeció por completo al grupo H del Mundial 2026. Se trató de un error casi imperdonable de los charrúas.

Así las cosas, Cabo Verde demuestra que los favoritismos son solo para la previa de los partidos. Le empató a la poderosa España en la primera fecha (0-0) y ahora le saca un empate histórico a Uruguay con el 2-2 en el marcador. Le resta enfrentar a Arabia Saudita en la última jornada.

Uruguay es el caso opuesto. Empató contra Arabia Saudí en la primera fecha, ahora lo hizo con Cabo Verde, y le falta enfrentar a España en la tercera fecha para conocer su suerte final en el grupo.