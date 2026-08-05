Técnico de Millonarios bajó de la nube a los hinchas que sueñan con la final: “Es una falacia”

El técnico de Millonarios, Fabián Bustos, fue claro con sus palabras y le habló a la hinchada en medio de la competencia en Liga Betplay, donde el único objetivo es ser campeón en el mes de diciembre. Asimismo, el embajador se mentaliza en lo que podría suceder con la Copa Colombia, donde ya está ubicado en los octavos de final.

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El panorama parece muy positivo para Millonarios en este comienzo de temporada, pues presenta un buen nivel deportivo más allá de la derrota ante Atlético Bucaramanga en el debut. Tras esa caída en El Campín, el técnico Fabián Bustos ajustó un poco la nómina y la situación fue cambiando en las recientes fechas.

Por ejemplo, por la segunda jornada de la Liga Betplay, la visita al estadio Romelio Martínez no dejaba mucha ilusión en la hinchada, pero Millonarios sorprendió y venció al Junior por la mínima diferencia. Esto fue aliciente para la tercera fecha, donde tuvo que regresar a El Campín y se encontró con otro triunfo para reconciliarse con la hinchada.

El 2-0 ante Deportivo Pasto sirve para que la hinchada de Millonarios se ilusione con algo más hay aires de título, pues además del marcador, el sistema de juego empleado funcionó y el equipo embajador dominó por completo las acciones ante el club pastuso con las gradas totalmente de color azul.

Millonarios le ganó al Pasto en El Campín. Foto: Colprensa - Cristian Bayona

El técnico Fabián Bustos, en sus recientes declaraciones, dijo que está tranquilo y feliz dirigiendo en el fútbol colombiano y que era un lugar al que hace rato quería venir. Asimismo, se refirió a las posibilidades de título que pueda tener Millonarios en este mismo semestre. Confesó que hay muchos equipos competitivos que hacen difícil la tarea.

Bustos aterriza a los hinchas de Millonarios

Aunque dijo que es obligación estar en los cuadrangulares, situación que no ocurrió bajo sumando el semestre pasado, afirmó que “decir que vamos a jugar las finales, es una falacia (mentira)”, ya que hay una fila de buenos equipos que muestran condiciones para ganar.

🔵⚽ “Es obligación estar en los cuadrangulares finales y como equipo grande pelear por el campeonato. Decir que vamos a jugar las finales es una falacia porque hay un montón de equipos armados”, Fabián Bustos, técnico de Millonarios.#SaqueLargoWIN pic.twitter.com/e48lZZZjiO — Win Sports (@WinSportsTV) August 5, 2026

“Es obligación estar en los cuadrangulares finales y como equipo grande pelear por el campeonato. Decir que vamos a jugar las finales es una falacia porque hay un montón de equipos armados”, afirmó Fabián Bustos.

Refuerzo brasileño para pelear por el título

Ya es oficial. El brasileño Leonai Souza, de 31 años de edad, quien estaba siendo tentado por San Lorenzo de Argentina y Sporting Cristal de Perú, prefirió tener como destino Colombia, y más específicamente a Millonarios. Presentó exámenes médicos y ya fue presentado.

Leonai Souza de Almeida, nuevo refuerzo de Millonarios para esta Liga BetPlay 2026-ll. Foto: Prensa Millonarios (@MillosFCoficial)

“Leonai nació el 28 de abril de 1995 en Pontal, Brasil, y comenzó su carrera profesional en su país. Posteriormente, desarrolló gran parte de su trayectoria en el fútbol sudamericano defendiendo los colores de Plaza Colonia de Uruguay y Barcelona Sporting Club de Ecuador, donde disputó más de 100 partidos oficiales. Durante su paso por el conjunto ecuatoriano fue dirigido por el profesor Fabián Bustos”, dice Millonarios en un comunicado de prensa.