Abelardo De La Espriella celebró nuevo oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe: conmovió a la delegación

Nueva medalla de oro para la delegación colombiana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se desarrollan en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana. En la modalidad de salto por equipos de equitación, Colombia mostró su potencial y habilidad, con unos jinetes que estuvieron a la altura y se quedaron con el primer lugar.

Lucas González dio pista sobre nueva salida en Atlético Nacional: “La mejor de las suertes”

Omar Pérez dio a conocer de qué equipo es hincha en Colombia y le rompió el corazón a Santa Fe: sorpresa total

El cuarteto colombiano fue el primero con 14.82 puntos, seguido por México con 16.91, que obtuvo la plata, y por Venezuela con 29.23, que logró el bronce. Apenas se conocieron los resultados, el presidente electo y el vicepresidente se comunicaron con los deportistas.

El equipo de Colombia estuvo integrado por Simón Arango en la monta de Kadar HBC, Jorge Barrera con Explosive TV, Juan Pablo Betancur en Heny Jota Peperoni y Roberto Terán Tafur, quien hizo una gran presentación montando a Henry Jota Apolonio.

Ellos mostraron solvencia en el dominio, hubo gran sincronización del binomio y terminaron con una ronda perfecta, para tener un magistral puntaje y así ratificar la victoria colombiana. La llamada de Abelardo De La Espriella y José Manuel Restrepo no se hizo esperar.

Roberto Terán montando a Henry Jota Apolonio. Foto: COC

“¡Oro para Colombia! Junto al presidente Abelardo De La Espriella nos encontramos con esta celebración tan única de la delegación campeona en la categoría equipos de salto ecuestre, en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026”, escribió José Manuel Restrepo en las redes sociales.

Orgullo colombiano en los Juegos Centroamericanos y del Caribe

En la videollamada se observa al presidente electo felicitando a los deportistas colombianos por el oro que se ganó en Santo Domingo y que, sin duda, impulsa el favoritismo que podrían tener los jinetes y sus caballos en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 2028.

¡Oro para Colombia!



Junto al presidente @ABDELAESPRIELLA nos encontramos con esta celebración tan única de la delegación campeona en la categoría equipos de salto ecuestre, en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.



No podíamos pasar la oportunidad… pic.twitter.com/xbofmhzRxp — José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) August 5, 2026

La clave, en este caso, es mantener el proceso deportivo, fortalecer la modalidad de salto por equipos, sostener la preparación para ellos y los caballos y cumplir con las expectativas en el ciclo olímpico. Pasos que para Abelardo De La Espriella serán pilares clave para intentar el resurgir del deporte colombiano en el exterior.

“No podíamos pasar la oportunidad para felicitarlos y reiterarles el compromiso de la ‘Patria Milagro’ con el deporte nacional. Llegó una nueva era para los atletas de Colombia”, agregó el vicepresidente en una publicación en la red social X.

Juan Pablo Betancur, en la llamada con De La Espriella, dijo que la medalla fue escasa para ellos en los últimos 24 años, a lo que Abelardo respondió con “felicitaciones”. A los cuatro jinetes se les vio con el gesto de firmes por la patria, que el mismo presidente electo ya viralizó en todos los rincones del país.