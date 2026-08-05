Policía alerta por posibles manifestaciones en Bogotá durante la posesión presidencial; Congreso evalúa medidas especiales

La Policía Nacional advirtió sobre un posible escenario de manifestaciones y alteraciones del orden público en Bogotá durante la jornada del próximo 7 de agosto, cuando Abelardo De La Espriella asumirá oficialmente la Presidencia de la República en una ceremonia que se llevará a cabo en Cali. Ante ese panorama, la institución recomendó al Congreso adoptar medidas preventivas para reforzar la seguridad en el Capitolio.

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La alerta fue emitida por la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional a través de una comunicación enviada a la Cámara de Representantes. En ella se advierte que, debido al amplio despliegue de uniformados que será destinado a Cali para garantizar la seguridad del acto de posesión, la capacidad operativa en Bogotá podría verse reducida durante esa jornada.

Por esa razón, la institución sugirió al Congreso implementar acciones orientadas a disminuir riesgos y facilitar las labores de seguridad. Entre ellas, reducir al mínimo la presencia de funcionarios cuya asistencia no sea indispensable, evaluar la modalidad de trabajo remoto para parte del personal, restringir el ingreso de visitantes y fortalecer los controles de acceso a las instalaciones del Capitolio Nacional.

Las recomendaciones tienen un carácter preventivo y buscan que el funcionamiento del Congreso no se vea afectado en caso de que se presenten concentraciones o movilizaciones en el centro de la capital. La Policía también insistió en mantener una coordinación permanente entre las autoridades encargadas de la seguridad durante esa fecha.

El llamado coincide con los preparativos para la posesión presidencial, un evento que marcará un hecho inédito en la historia reciente del país, ya que por primera vez la ceremonia de transmisión de mando se realizará fuera de Bogotá.

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En esta ocasión, la ciudad de Cali será el escenario donde Abelardo De La Espriella recibirá la banda presidencial, en medio de un amplio dispositivo de seguridad y con la asistencia de invitados nacionales e internacionales.

Las autoridades han anunciado un despliegue especial para garantizar el desarrollo de la ceremonia y preservar el orden público tanto en Cali como en otras ciudades donde podrían registrarse movilizaciones relacionadas con el cambio de Gobierno.

Quienes deseen seguir la posesión presidencial podrán hacerlo a través de la transmisión oficial por televisión nacional y mediante las plataformas digitales y redes sociales de la Presidencia de la República, donde se emitirá en vivo el acto de investidura del nuevo jefe de Estado.