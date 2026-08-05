Experto advierte los efectos que vivirá Petro cuando salga del poder por estar en la lista Clinton: “Desaparecen inmunidades”

Uno de los dolores de cabeza que deberá seguir afrontando el saliente presidente de la República, Gustavo Petro, es el castigo de Estados Unidos al incluirlo en la lista Clinton, medida que profirió en su momento el Departamento del Tesoro de EE. UU. y que no ha sentido en toda su magnitud debido a que tiene investidura como mandatario.

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Sin embargo, la situación cambiará el próximo 7 de agosto, cuando Petro salga del poder, ya que perderá varios beneficios.

Víctor Muñoz, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y experto en temas como la lista Clinton, detalló las consecuencias que viviría Petro.

“Al dejar la Presidencia, desaparecen las inmunidades y consideraciones diplomáticas propias del cargo, pero la sanción de Ofac no desaparece automáticamente”, expresó en diálogo con SEMANA.

Explicó que seguiría “siendo una persona bloqueada para efectos de la normativa estadounidense” y que por lo tanto “los activos bajo jurisdicción estadounidense permanecerán bloqueados, si existen”.

“Ciudadanos y empresas estadounidenses tendrán prohibido realizar transacciones con él, salvo autorización específica de Ofac”, aclaró.

“Muchas entidades financieras internacionales seguirán tratándolo como cliente de alto riesgo, aun cuando legalmente no estén obligadas por la legislación estadounidense”, recalcó Muñoz.

Sumado a ello, manifestó que Petro también se vería afectado por la “dificultad para abrir o mantener cuentas bancarias en entidades con exposición al sistema financiero estadounidense. Muchos bancos optan por cerrar o restringir relaciones por riesgo de cumplimiento (de-risking)”.

“Posible cancelación o rechazo de tarjetas Visa, Mastercard o American Express emitidas por entidades que deban cumplir controles Ofac. Bloqueo o rechazo de pagos en dólares y de muchas transferencias internacionales, incluso entre terceros países. Si controla más del 50 % de una compañía, esa empresa también puede quedar bloqueada para efectos de las reglas de Ofac (“50 Percent Rule”)”, agregó en su análisis.

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Por último, además de Gustavo Petro, en la lista Clinton fueron incluidos uno de sus hijos, Nicolás Petro, su expareja Verónica Alcocer y su ministro del Interior, Armando Benedetti.