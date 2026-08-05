El ya famoso vehículo Spark azul, reconocido por aquel video viral denunciado por el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, fue vuelto a ver en las calles capitalinas luego de permanecer inmovilizado. Entonces, se generó una ola de rechazo por parte de la ciudadanía en redes sociales y un contundente ultimátum de las autoridades.

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Parece que esta historia no tiene fin y, luego de que se conocieran más maniobras peligrosas al volante por parte del propietario del vehículo, se viera el automóvil inmovilizado y volviera a las calles capitalinas, se abre otra página enmarcada por varias preguntas: ¿cuáles son los vacíos legales que permitieron la salida del vehículo de patios?, ¿se materializarán las sanciones solicitadas por concejales y la ciudadanía?, ¿qué pasará con el propietario del vehículo?, entre otras.

¿Cómo se logró la salida del vehículo Spark azul de patios?

De acuerdo con lo expuesto por la Alcaldía de Cajicá —autoridad a cargo de los patios donde permanecía el vehículo inmovilizado— a SEMANA, el propietario logró la salida del vehículo, ya que sobre él no recae ninguna orden judicial o administrativa que sea suficiente para una retención distinta a las que causó por infringir las normas de tránsito en la jurisdicción de Cajicá.

Además, el propietario del vehículo presentó los documentos necesarios para materializar este trámite y, por último, con base en la Ley 769 de 2002, la administración municipal de Cajicá no tenía la facultad para seguir reteniendo el famoso Spark azul.

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Esto generó el rechazo de ciudadanos y algunos representantes de la capital, entre los que destaca el concejal Juan David Quintero, quien solicitó expresamente su solicitud al alcalde Carlos Fernando Galán y la Secretaría de Movilidad.

“Esta es una batalla que Bogotá debe liderar. Hay que modificar el Código Nacional de Tránsito para que, en casos de conductas gravísimas que pongan en peligro la vida de las personas, prevalezca el interés general y sea posible inmovilizar estos vehículos mientras avanzan las investigaciones”. expresó Quintero a través de su cuenta de X.

Respuesta de la Secretaría de Movilidad

En este contexto, la Secretaría de Movilidad no se ha pronunciado sobre algún cambio en el código de tránsito como lo solicita el cabildante; sin embargo, sí se conoció que desde la entidad se sigue el caso y se insiste en que se están realizando los trámites correspondientes para “castigar” al propietario del vehículo.

De acuerdo con los pronunciamientos hechos por María Fernanda Ortiz, secretaria de Movilidad de Bogotá, las medidas que se implicarían:

El embargo del vehículo.

La suspensión definitiva de la licencia de conducción al conductor.