Nueva SUV ORA 5 fue presentada en Bogotá

Sanautos Multimarca llevó a cabo el lanzamiento oficial de la nueva SUV ORA 5 en su vitrina de Bogotá. Este modelo 100 % eléctrico llega para responder a las principales necesidades de quienes buscan migrar hacia una alternativa más sostenible, sin renunciar a la practicidad, la seguridad y la tecnología.

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Más allá de su diseño y equipamiento, la ORA 5 incorpora innovaciones que rompen algunos de los principales paradigmas de los vehículos eléctricos en Colombia. Uno de los mayores desafíos de los vehículos eléctricos ha sido la eliminación del espacio destinado a la llanta de repuesto debido al tamaño de las baterías. Sin embargo, la nueva SUV ORA 5 logra conservar este espacio sin afectar la capacidad del baúl, una característica especialmente relevante para los conductores que recorren las diferentes regiones del país y buscan mayor tranquilidad en carretera.

SUV ORA 5 Foto: Cortesía

La ORA 5 también incorpora la tecnología Vehicle-to-Load (V2L), que convierte el vehículo en una fuente portátil de energía con una capacidad de hasta 6 kW.

Esta funcionalidad permite alimentar electrodomésticos, herramientas eléctricas, computadores, equipos de camping o dispositivos de trabajo, ofreciendo una solución práctica para actividades al aire libre, emergencias o zonas donde el acceso a la electricidad es limitado. El nuevo modelo incorpora un completo paquete de asistencias inteligentes a la conducción, conectividad avanzada y altos estándares de seguridad, reafirmando la evolución que vive actualmente el segmento de los vehículos eléctricos y respondiendo a las necesidades de los usuarios que cada vez buscan más tecnología, eficiencia y sostenibilidad.

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“En Sanautos Multimarca creemos que la movilidad eléctrica debe ser una solución real para los colombianos. La llegada de ORA fortalece nuestra estrategia de ofrecer un portafolio cada vez más amplio e innovador, con vehículos que no solo destacan por su tecnología, sino porque responden a las necesidades del día a día de nuestros clientes”, afirmó Gonzalo Portilla, director comercial, Sanautos multimarca.

Como parte de su lanzamiento, Sanautos Multimarca ofrecerá descuentos especiales, planes de financiación, bonos exclusivos y beneficios adicionales para los primeros compradores de la ORA 05. La invitación está abierta para descubrir el futuro de la movilidad eléctrica hoy mismo.