Chery redobla sus apuestas en seguridad: certificaciones internacionales y más de 200 pruebas

Además del diseño, el precio o el desempeño, la seguridad se ha convertido en un factor decisivo al momento de elegir un vehículo nuevo. Esta tendencia ha hecho que la industria automotriz fortalezca el desarrollo de sistemas orientados a proteger conductores y pasajeros, al tiempo que logra consolidar portafolios más robustos y atractivos. El caso de Chery, la gigante automotriz china fundada en 1997, es uno de los más reconocidos.

A lo largo de los años, la automotriz ha transformado su portafolio mediante estándares unificados de desarrollo, procesos de validación basados en escenarios reales de conducción alrededor del mundo y pruebas tradicionales de laboratorio con evaluaciones que reproducen situaciones comunes en las vías.

Prueba de ello fue el ensayo de impacto realizado con la TIGGO 9 y otros dos vehículos durante el Chery International Business Summit. Ubicada intencionalmente entre dos vehículos para simular un escenario de choque múltiple, la camioneta recibió un impacto frontal a 50 km/h y una colisión trasera a 40 km/h. El resultado: una SUV íntegra en su cabina, con los airbags correctamente activados y una estructura sólida.

“Más allá de esta evaluación, Chery ha impulsado una ingeniería de seguridad orientada a escenarios reales. Hasta la fecha, la compañía ha completado 83 evaluaciones de condiciones de carga y más de 200 pruebas rigurosas que cubren una amplia variedad de entornos de conducción alrededor del mundo, abordando situaciones de riesgo como choques en cadena, impactos múltiples e intersecciones con varios vehículos involucrados”, explicaron desde la marca, que hoy se acerca a los 19 millones de usuarios en el mundo.

Ensayo de impacto realizado con la TIGGO 9 y otros dos vehículos durante el Chery International Business Summit. Foto: Chery - API

La filosofía Safety for Family, que busca integrar la seguridad de las familias a lo largo de las etapas de desarrollo, fabricación y validación de los vehículos ha estado en el corazón de esta estrategia. En ese camino, Chery ha concebido un sistema integral de protección que abarca todo el ciclo de vida del vehículo, además de diversos entornos de conducción. El propósito es mantener el mismo nivel de seguridad en todos los mercados donde tiene presencia.

Respaldada por tecnologías de ingeniería avanzada, esta filosofía se sustenta en cinco pilares: seguridad estructural, sistemas de seguridad activa, asistencias avanzadas a la conducción, protección pasiva integral y un diseño centrado en las familias.

Asimismo, la marca ha desarrollado sistemas integrales de protección que incorporan estructuras de carrocería de alta rigidez, eficientes sistemas de absorción y transmisión de energía, así como mecanismos multidimensionales de protección para los ocupantes.

Más de 200 pruebas de seguridad

Desde pruebas de volcamiento en espiral en China y evaluaciones de roce de chasis en México, hasta pruebas de inmersión de baterías en agua salada en Indonesia y ensayos extremos de conducción sobre hielo, Chery continúa fortaleciendo el desarrollo de sus vehículos mediante una estrategia de validación basada en condiciones reales de conducción.

Gracias a esta ingeniería y a un desempeño comprobado, los vehículos de Chery han obtenido certificaciones internacionales cinco estrellas como C-NCAP, E-NCAP, ANCAP y ASEAN NCAP.

Ensayo de impacto realizado con la TIGGO 9 y otros dos vehículos durante el Chery International Business Summit. Foto: Chery - API

Además, la estrategia de seguridad de la marca se sustenta en estándares globales unificados, “lo cual le permite a la empresa asegurar que tanto los nuevos modelos como aquellos con años de uso, así como los vehículos destinados a distintos mercados, cumplan los mismos requisitos de desarrollo y validación, sin reducir sus exigencias según el entorno donde serán comercializados”, explicaron desde Chery.

De cara al futuro, la compañía asegura que continuará optimizando sus tecnologías y sistemas de seguridad, incorporando conceptos de protección orientados a la familia en cada etapa del desarrollo de sus vehículos.

La estrategia de seguridad de Chery se sustenta en estándares globales unificados, por lo que tanto sus vehículos nuevos como aquellos con años en uso cumplan con los mismos requisitos de desarrollo. Foto: Chery - API

“Durante los últimos 20 años, Chery se ha enfocado en la innovación independiente y ha establecido centros de Investigación y Desarrollo en diferentes regiones del mundo, incluyendo Alemania, Estados Unidos y Brasil, consolidando un equipo global de I+D automotriz de más de 5.500 personas. De esta manera, ha desarrollado líneas de producto como TIGGO, con ventas globales acumuladas de más de 15 millones de unidades”, manifestaron desde la compañía.

Con presencia en más de 130 países y regiones, Chery se ha consolidado como uno de los fabricantes chinos con mayor proyección internacional. En 2025 ocupó por tercer año consecutivo el primer lugar de la categoría automotriz en el ranking Kantar BrandZ Top 50 Chinese Global Brand Builders, un reconocimiento que refleja su crecimiento y apuesta permanente por la innovación y la seguridad.

*Contenido elaborado con el apoyo de Chery.