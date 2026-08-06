La firma barranquillera que apuesta por convertir el diseño en una herramienta para crear valor

La forma de diseñar proyectos inmobiliarios está cambiando en el mundo y en Colombia, priorizando un mercado que genere experiencias, fortalezcan marcas y aporten valor a las ciudades. Es por ello que el crecimiento de nuevos desarrollos residenciales, empresariales, industriales y logísticos está generando oportunidades para compañías colombianas capaces de acompañar proyectos cada vez más complejos.

En ese contexto, y entendiendo que el reto ya no consiste únicamente en construir más, sino en construir mejor, Schaller Rossi & Partners (SR&P), firma barranquillera, integra arquitectura, ingeniería, estrategia, experiencia, tecnología y sostenibilidad desde el inicio de cada proyecto.

“Ya no deberíamos comenzar preguntándonos únicamente cómo debe verse un espacio, sino qué impacto deben generar”, explica Romy Schaller, cofundadora y CEO de SR&P. Bajo esa premisa, la firma ha evolucionado de proyectos residenciales de alta gama hacia una compañía interdisciplinaria que desarrolla proyectos en Colombia, Puerto Rico, Estados Unidos y España.

Esa metodología ya se refleja en algunos de los proyectos que desarrolla la firma: Lógika Vía 40, un desarrollo urbanístico de cerca de 45 hectáreas en el norte de Barranquilla, concebido por Romy Schaller y Javier Julvez como centro logístico, empresarial e industrial. Allí, SR&P desarrolló una sala de ventas en la que la identidad gráfica dejó de ser únicamente un recurso visual para integrarse al diseño arquitectónico: definiendo recorridos, iluminación, materialidad y experiencia comercial.

Según Jorge Bolaño Camacho, director del proyecto Lógika Vía 40, las dos primeras etapas sumaron más de 180.000 millones de pesos en ventas, mientras que la tercera está proyectada por encima de los 100.000 millones de pesos. Para Bolaño, la incorporación de la sala de ventas desarrollada por SR&P a la estrategia comercial del proyecto ha sido “un éxito rotundo”, una experiencia que hoy continúa con la participación de la firma en la siguiente etapa.

“Cuando desarrollamos la sala de ventas de Lógika, entendimos que el verdadero reto era traducir la identidad de la marca a una experiencia arquitectónica. La iluminación, los materiales y los recorridos fueron concebidos para transmitir innovación, confianza y cercanía desde el primer momento”, comenta Schaller.

Esa evolución de la compañía también dio origen a Design Sourcing Solutions (DSS), una empresa complementaria orientada al design sourcing y al abastecimiento de mobiliario, iluminación, acabados y objetos de diseño. Con esta estructura, la apuesta es acompañar una mayor parte del ciclo de los proyectos, desde su conceptualización y ejecución hasta la selección y suministro de los elementos que los completan.

Para la empresaria Schaller, este auge del diseño pensado como obra única, coincide con una oportunidad más amplia que tiene el sector en Colombia y en particular Barranquilla: “Esta es una ciudad de empresarios y hoy puede convertirse en referente en el modo de diseñar los espacios. Si queremos competir globalmente, debemos construir espacios que vendan, que inspiren, que atraigan talento, que representen nuestra identidad y que aporten valor económico y cultural”, concluye Schaller.

En un mercado donde los proyectos inmobiliarios compiten cada vez más por diferenciarse, SR&P apuesta desde Barranquilla por demostrar que el diseño puede convertirse en una herramienta estratégica para generar valor económico, fortalecer marcas y transformar la relación de las personas con los espacios.