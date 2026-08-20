Hay empresas que construyen su historia a partir de productos. Otras lo hacen desde la innovación, el servicio o la capacidad de adaptarse a los cambios del mercado. En el caso de Arista, su trayectoria reúne estos elementos, pero parte de una premisa que ha permanecido desde sus primeros años: un espacio puede transformar la manera en que las personas viven, trabajan y se relacionan con su entorno.

La compañía nació en Guatemala el 8 de julio de 1986, cuando dos amigos de universidad, recién graduados de arquitectura, decidieron que no querían trabajar para otros y optaron por crear su propio proyecto empresarial. Lo que comenzó como una iniciativa que inicialmente parecía estar encaminada a convertirse en un estudio de arquitectura corporativa terminó tomando un rumbo diferente a partir de una señal del mercado.

Los primeros clientes empezaron a pedirles algo más que el diseño de sus espacios: querían que la misma compañía pudiera proveer el mobiliario. Aquella solicitud, que pudo haber sido entendida como una necesidad puntual, terminó convirtiéndose en una oportunidad para replantear el modelo de negocio.

Los fundadores entendieron que existía un espacio para una compañía capaz de integrar diseño, productos, asesoría y servicio en una misma propuesta. En lugar de aferrarse al plan original, decidieron escuchar al mercado y responder a lo que sus clientes estaban buscando.

Esa capacidad de leer el contexto y adaptarse se convirtió, desde entonces, en una de las características de Arista.

“No fue un plan perfecto desde el inicio, fue la capacidad de leer el momento y atreverse y desde ese primer día Erik Michelen ha sido el alma fundadora que ha guiado esta empresa hasta lo que es hoy”, explica Mónica Fonnegra, gerente regional de Mercadeo y Comunicación del Grupo Arista.

Mónica Fonnegra: “La reputación no se hereda, sino que se declara y se renueva todos los días”

El primer proyecto, desarrollado para Gillette en Centroamérica, marcó una pauta que la empresa buscaría mantener durante las siguientes décadas. En aquella oportunidad, más que competir por precio, la propuesta se construyó a partir de la creatividad, el conocimiento de las necesidades del cliente y una asesoría que buscaba comprender el proyecto de manera integral.

Ese enfoque terminó convirtiéndose en una manera de hacer las cosas.

Hoy, cuatro décadas después, Arista tiene presencia en toda Centroamérica y Colombia y se especializa en la asesoría, el suministro y la instalación de mobiliario, sillería, acabados y elementos arquitectónicos para espacios interiores y exteriores.

Pero reducir su actividad a un catálogo de productos sería, de acuerdo con la filosofía que ha acompañado a la organización, dejar por fuera una parte esencial de su propuesta.

La compañía busca entender qué necesita cada cliente, cómo se utilizará un espacio, qué experiencia quiere generar y de qué manera los elementos que lo componen pueden contribuir a mejorar la vida cotidiana de quienes lo habitan.

En esa mirada está una de las claves de sus cuatro décadas de trayectoria.

Del producto a la experiencia

La evolución de Arista puede entenderse también como la evolución de una idea: pasar de vender elementos para un espacio a acompañar la construcción de espacios pensados alrededor de las personas.

Mobiliario, sillería, acabados y elementos arquitectónicos forman parte de la oferta, pero la propuesta comienza antes, en la asesoría y en la comprensión del proyecto. La intención es que cada solución responda a una necesidad concreta y que el resultado final tenga un impacto real en quienes utilizan ese espacio.

“Más que productos, lo que ofrecemos es una transformación real: es entender profundamente las necesidades de cada cliente y brindar soluciones que mejoren genuinamente su vida y su entorno”, señala Fonnegra.

Esta perspectiva permite entender por qué el diseño ocupa un lugar central en la historia de la compañía. Para Arista, diseñar no consiste únicamente en elegir objetos, materiales o acabados. También implica observar cómo las personas se relacionan con los espacios y qué condiciones pueden favorecer su bienestar.

Una oficina, por ejemplo, no es solamente el lugar donde se ubican escritorios y sillas. Es el escenario donde las personas trabajan, conversan, crean, toman decisiones y desarrollan buena parte de su vida cotidiana. De la misma manera, un espacio exterior o un ambiente corporativo puede influir en la experiencia de quienes lo utilizan.

Por eso, la compañía ha buscado construir soluciones que integren funcionalidad, diseño y servicio.

Esta visión también está relacionada con uno de los valores que la empresa identifica como fundamentales: la atención al detalle. Para Arista, cada elemento que lleva su firma debe responder a un estándar de calidad que no está dispuesto a negociar.

La elección de aliados y proveedores, en consecuencia, no se plantea únicamente desde una perspectiva económica. La compañía busca establecer relaciones con organizaciones que compartan valores, visión y una preocupación por el impacto que sus productos y soluciones pueden tener en la vida de las personas.

“Arista estableció un estándar que no negocia. Si va a llevar nuestra firma, tiene que ser lo mejor. No elegimos aliados por precios, los elegimos por valores, por visión e impacto real en la vida de las personas”, afirma la vocera.

Detrás de esta filosofía existe una concepción del negocio que trasciende la relación entre proveedor y cliente. La apuesta consiste en construir relaciones de largo plazo y acompañar los proyectos desde una mirada integral.

Ese modelo ha permitido que la compañía evolucione junto con las necesidades del mercado. Lo que comenzó como un estudio de arquitectura corporativa se transformó en una organización especializada en soluciones para espacios interiores y exteriores, con presencia en distintos mercados de la región.

La expansión, sin embargo, no ha significado abandonar los principios de sus primeros años.

Por el contrario, la compañía identifica en su historia una serie de valores que permanecen vigentes: pasión por lo que hace, vanguardismo, actualización permanente, compromiso con hacer lo correcto, atención al detalle y, especialmente, bienestar de las personas y de la familia.

Son principios que, según explica Fonnegra, siguen orientando las decisiones de la organización.