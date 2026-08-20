Reputación y cumplimiento

Mónica Fonnegra: “La reputación no se hereda, sino que se declara y se renueva todos los días”

Convencida de que la reputación es el activo que le permite trascender fronteras, a partir de saber quien eres y desde dónde actúas, esta mujer es quien lidera la estrategia de marca del Grupo Arista, con mensajes de marca consistentes en contextos culturales y sociales diversos.

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Redacción Semana
20 de agosto de 2026 a las 2:37 p. m.
"La coherencia sirve para que nos quitemos el sombrero de 'yo soy de Guatemala', 'yo soy de Colombia' y nos pongamos una para hablar de la misma compañía".
"La coherencia sirve para que nos quitemos el sombrero de 'yo soy de Guatemala', 'yo soy de Colombia' y nos pongamos una para hablar de la misma compañía". Foto: Mónica Fonnegra

“La credibilidad se construye cuando nadie está mirando”, asegura. Profesional en Publicidad y Mercadeo, esta bogotana ha forjado su carrera con la convicción de que la coherencia debe ser el punto de partida para construir marcas exitosas y un principio que debe promoverse desde el liderazgo.

“Estas son áreas de carácter. Se requieren líderes dispuestas a proteger la coherencia, sostener decisiones incómodas y decir la verdad, incluso cuando no sea conveniente”.

Bajo esa premisa, hoy lidera la estrategia de Mercadeo y Comunicación de Grupo Arista –que diseña espacios con soluciones de mobiliario, sillería, acabados y elementos arquitectónicos– en seis países: Guatemala, Salvador, Honduras, Costa Rica, Colombia y Panamá.

Su reto: construir un mensaje de marca consistente en contextos culturales y sociales tan diversos. “La coherencia sirve para que nos quitemos el sombrero de ‘yo soy de Guatemala’, ‘yo soy de Colombia’ y nos pongamos uno para hablar de la misma compañía”.

Por eso, ha trabajado en que Arista adopte el arquetipo del mentor y construya la reputación de una marca que enseña y acompaña a sus clientes.

“Para trascender fronteras, debes saber con exactitud quién eres y desde dónde actúas. Es un error pensar que una reputación de años te protege: es solo la base desde la cual garantizas que cada decisión le sume a ese capital.

La reputación no se hereda, sino que se declara y se renueva todos los días”.