¿Se podrá viajar en tren por el Caribe? Elsa Noguera habló del proyecto que ilusiona a la región

Este jueves, el Ministerio de Transporte, en conjunto con la concesión Fenoco, recorrió el tramo Ciénaga-Aracataca de la vía férrea que conecta a Chiriguaná, Cesar, con Santa Marta, Magdalena. La visita se realizó en el marco del envío de ayudas humanitarias hacia Pereira, una de las ciudades más afectadas por el terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto.

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Desde ahí, Elsa Noguera, la ministra de Transporte, habló sobre este ferrocarril, destacando que durante su tiempo como ministra se promoverá como una parte clave de un sistema intermodal real.

La ministra destacó el aporte de esta alternativa de movilidad para el Caribe colombiano, ya que por este corredor férreo es posible “movilizar grandes volúmenes de carga eficientemente, descongestionar las carreteras y reducir los costos logísticos”, lo que aumenta considerablemente la competitividad de las industrias colombianas.

Elsa Noguera, ministra de Transporte. Foto: Juan Carlos Sierra - Semana

Sin embargo, el anuncio hecho por la ministra no se quedó solamente ahí e ilusiona al país al referirse a su potencial para transportar pasajeros.

“Pero el tren también tiene un enorme potencial para transportar pasajeros, promover el turismo y acercar la cultura y las oportunidades a los territorios”, declaró Noguera a través de su red social X. Además, la jefa de cartera celebró el impacto cultural que ya se vive en este sector del país, gracias al proyecto Arte Para Todos de Fenoco, Fundación Tiempo Feliz y Fundación CerguiArt.

El recorrido realizado por la ministra no corresponde a la inauguración de una nueva vía férrea. El corredor ya se encuentra operativo y es utilizado principalmente para el transporte de carga. La infraestructura hace parte de la Red Férrea del Atlántico y está concesionada a Ferrocarriles del Norte de Colombia (Fenoco) y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

La historia de este corredor ferroviario se remonta al siglo XIX y, desde entonces, ha sido protagonista de importantes recorridos y del transporte de carbón a lo largo de los años. Un ejemplo ocurrió en 2020, cuando el Gobierno nacional destacó la movilización de 35,5 millones de toneladas de este mineral.

Sin embargo, la línea férrea tiene actualmente un pendiente: la anunciada ampliación del corredor aún no se ha materializado, pese a los estudios realizados desde 2019.

Así, el debate ahora es si esta infraestructura puede superar su histórica dependencia del transporte de carbón y convertirse en un verdadero corredor intermodal, como lo menciona la ministra, con espacio para otras mercancías y pasajeros.

Ese es precisamente el reto que plantea el Gobierno: aprovechar una vía férrea que ya existe para darle nuevos usos y reducir la presión sobre las carreteras colombianas.