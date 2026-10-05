Este sería el eliminado de hoy en ‘MasterChef Celebrity’: la inteligencia artificial dio inesperado resultado

La competencia en MasterChef Celebrity entra nuevamente en una etapa decisiva. Durante la noche de este lunes 5 de octubre se llevará a cabo una nueva prueba de eliminación, en la que cuatro participantes tendrán que demostrar sus habilidades en la cocina para continuar en la competencia del Canal RCN.

Mariana Mozo lamentó una dolorosa pérdida en ‘MasterChef Celebrity’ y no contuvo el llanto

En esta ocasión, quienes deberán enfrentarse al reto con el delantal negro son Martha Restrepo, Mariana Mozo, Verónica Orozco y Luciano D’Alessandro. Los cuatro famosos llegan a una jornada determinante, pues uno de ellos tendrá que despedirse de la cocina más famosa del país.

Antes de conocer el resultado oficial del capítulo, la inteligencia artificial realizó una predicción tomando como referencia el panorama de la competencia y los posibles desempeños de los participantes. De acuerdo con este análisis, Martha Restrepo sería la eliminada de la noche.

Es importante aclarar que se trata únicamente de una predicción y que la eliminación real dependerá de lo que ocurra durante el reto. En MasterChef Celebrity, un plato puede cambiar por completo el rumbo de la competencia y un participante que llegue en riesgo puede terminar sorprendiendo a los chefs.

Martha Restrepo tendrá entonces uno de los desafíos más importantes de su paso por el programa. La participante deberá enfrentarse a los chefs Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Belén Alonso, quienes serán los encargados de evaluar las preparaciones de los famosos y determinar quién merece continuar en la competencia.

Por su parte, Mariana Mozo, Verónica Orozco y Luciano D’Alessandro también llegan al reto con la presión de saber que cualquier error podría dejarlos fuera de MasterChef Celebrity.

Flavia Dos Santos lanzó contundente mensaje a Emiro Navarro tras polémico momento en ‘MasterChef’

La predicción resulta llamativa precisamente porque los cuatro participantes han tenido diferentes momentos durante su paso por el programa y todavía tienen posibilidades de sorprender en la cocina. Además, el nivel de exigencia aumenta a medida que quedan menos celebridades en competencia.

La respuesta definitiva se conocerá durante la emisión de este lunes 5 de octubre, cuando los chefs prueben los platos y anuncien quién abandona oficialmente la competencia.