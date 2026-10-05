Mariana Mozo lamentó una dolorosa pérdida en ‘MasterChef Celebrity’ y no contuvo el llanto

El capítulo de MasterChef Celebrity emitido el domingo 4 de octubre estuvo marcado por un momento especialmente emotivo protagonizado por la actriz Mariana Mozo. La participante no pudo contener las lágrimas cuando llegó el momento de presentar ante los jurados el plato que había preparado para la competencia.

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Mozo explicó que su creación tenía un significado personal, pues estaba dedicada a su tía Erika, quien había fallecido recientemente. La actriz decidió convertir ese momento de tristeza en una manera de homenajear a una persona que siempre estuvo pendiente de sus logros y la acompañó con orgullo durante su carrera.

“Este plato se llama ‘La constelación de Erika’. La verdad, era algo de lo que no quería hablar porque, bueno, es difícil, pero ayer mi tía se fue para el cielo y ahora es una estrella”, expresó la actriz mientras intentaba contener la emoción.

Mariana recordó que su tía solía compartir en redes sociales diferentes momentos de su vida y celebraba cada uno de sus proyectos. Incluso, contó que publicaba videos relacionados con lo que ella hacía y que se mostraba especialmente orgullosa de verla actuar.

@canalrcn 🤍 Mariana recordó a su tía a través de su plato y conmovió a todos con una dedicatoria llena de amor. ✨ Un abrazo hasta el cielo para quienes siguen brillando desde arriba. ✨. ❤️‍🩹 #masterchefcelebrity #masterchefcelebritycolombia ♬ sonido original - CanalRCN

“Siempre nos publicaba en redes sociales y estaba muy orgullosa de nosotros. Todos los días subía cualquier cosa que yo hiciera a un video de redes sociales o si salía en una novela y estaba muy orgullosa de mí”, relató.

La actriz también habló de una de las cosas que más lamentaba tras la muerte de su familiar. Según explicó, no alcanzó a expresarle en vida lo orgullosa que ella también se sentía de su tía.

“Y, desafortunadamente, no le pude decir en vida que también estaba orgullosa de ella. Y este plato es para ella y para todas las personas que ahorita están en el cielo”, manifestó.

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El momento conmovió a los presentes en el set y, por supuesto, a los televidentes y usuarios en redes sociales que conectaron con el contenido. Además, la jurado Belén Alonso le entregó un detalle después de escuchar su historia y relacionó el homenaje de la actriz con un proverbio sobre la vida y la muerte.

“Todos somos visitantes de este tiempo, de este lugar. Estamos solo de paso. Nuestro propósito aquí es observar, aprender, crecer, amar y luego volvemos a casa”, fue el mensaje que compartió con Mariana.