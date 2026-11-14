Belén Alfonso, de ‘MasterChef Celebrity’, se quebró al hablar sobre su padre en pleno programa; reveló condición que padece

En uno de los recientes capítulos de MasterChef Celebrity Colombia 2026, la chef mexicana Belén Alfonso se mostró bastante conmovida al hablar sobre su padre, a quien describió como uno de sus mejores ejemplos de vida.

La escena se presentó en medio de una dinámica donde, tanto participantes, como jurados, compartieron algunos mensajes familiares y, en el caso de Belén, aprovechó el espacio para desahogarse y revelar la condición que padece su progenitor.

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En su relato, la chef mexicana contó que su padre tiene demencia, una enfermedad cuyo avance se ha hecho evidente con el paso de los año. Sin embargo, aseguró que aún parece reconocerla cuando su madre le pone los capítulos del programa, transmitido por el Canal RCN, y consigue pronunciar su nombre.

“Mi papá está muy enfermo, pero cada vez que voy a México, él dejó de hablar en diciembre... Yo le digo: ‘papá soy Belén’, y a mi mamá siempre le digo: ‘háblale de mí’”, expresó entre lágrimas la jurado, mientras los participantes se mostraban conmovidos con sus palabras.

Por esta razón, mencionó que saber que su padre la reconoce cuando la ve por televisión es una acción muy especial para ella, pues entiende perfectamente el diagnóstico con el que lucha y siempre le ha sentido una profunda admiración por su valentía.

Según Belén, su padre fue una figura importante para sus hijos, ya que siempre les demostró que nunca es tarde para alcanzar sus sueños. La chef mexicana recordó que su progenitor emigró de España cuando era joven, en un contexto marcado por las consecuencias de la Guerra Civil española.

Durante ese proceso tuvo que enfrentarse a diferentes obstáculos y atravesar momentos complicados para salir adelante y construir una nueva vida lejos de su país de origen.

Uno de sus más grandes sueños siempre fue formarse profesionalmente, sin embargo, en su etapa de juventud no fue posible. A pesar de eso, nunca abandonó por completo sus ganas de estudiar.

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A sus 80 años, encontró la oportunidad de hacer realidad eso que había quedado postergado durante tantos años, el padre de Belén logró entrar a la universidad, pero dos años después de diagnosticaron demencia.

No obstante, comentó que este paso lo convirtió en un ejemplo de determinación solo solo para ella, sino para sus hijos y para quienes conocen su historia.

“Para mí, mi papá es un gran ejemplo porque él fue un emigrante, muy joven después de la Guerra Civil de España y la pasó muy mal... Siempre se quedó con ganas de estudiar y entró a la universidad cuando tenía 80 años”, relató.