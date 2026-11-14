Desde Las Vegas, Juanes habló con SEMANA: “Estoy en mi mejor momento personal, físico, mental y artístico”

SEMANA: ¿Qué parte del Juanes de hace 26 años reconoce todavía y qué parte ya no está?

Juanes: Por un lado siento una conexión con la esencia y con mi infancia, desde muy pequeño, con la música; y, por otro, siento también como si fuera otra persona, en el sentido en el que he podido aprender muchísimo de la música, del mundo y de la vida. Entonces, son esas dos cosas: una conexión con la esencia y un viaje también muy largo en la vida.

Hoy en día disfruto muchísimo más del escenario. Estar en un escenario para mí siempre fue muy sagrado, pero siento que hoy es algo que tiene mucho más peso y que disfruto mucho más. Antes, quizás los nervios, la timidez, la inexperiencia... todas esas cosas son parte de un proceso, pero hoy en día me monto ahí y es una locura; tenemos un show que yo creo que ha evolucionado bastante. Siento que estoy en mi mejor momento personal, físico, mental y artístico. Y eso me emociona mucho.

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El talento de Juanes también se refleja en su trayectoria en los premios de la música. El colombiano ha ganado cuatro Grammy anglosajones y 25 Latin Grammy, reconocimientos que lo consolidan como uno de los artistas nacionales más premiados en la historia de la música latina. Foto: Mario Alzate

SEMANA: ¿Hay alguna anécdota que hoy recuerde con especial cariño?

J.: Hay muchas, pero recuerdo cuando fui a tocar con los Rolling Stones en Bogotá, que antes de tocar en ese concierto nos reunimos en un cuartito pequeñito del estadio El Campín a ensayar. Yo no podía creer que estaba viendo a estos señores, que yo estaba en un cuartito chiquito con ellos, pero que ellos estaban ensayando como yo ensayaba, con un amplificadorcito, la batería, el micrófono, una consola de cuatro canales, como unos chicos. Fue tan loco, a mí se me quedó eso grabado porque creo que ahí está la esencia.

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Karen Martínez, from left, Juanes, and Luna Aristizabal arrive at the Latin Grammy Awards on Thursday, Nov. 12, 2026, at the MGM Grand Garden Arena in Las Vegas. (AP Photo/John Locher) Foto: AP Photo/John Locher

SEMANA: Con Karen Martínez ha construido una historia de amor que ha atravesado la fama, las giras y las ausencias. ¿Qué han tenido que aprender para que la relación sobreviva a las exigencias de su carrera?

J.: Eso sí que ha sido un aprendizaje para amar, aprender a amar. Yo siento que uno a la vida viene a aprender a amar, sinceramente, y es tan difícil que por eso nos cuesta. Pero al mismo tiempo te hace crecer. A veces creces a través del dolor o creces a través de los hijos. Es tanto el amor por los hijos que también hay dolor, porque ese amor inexplicablemente duele. O el amor por la música.

Sobre miedos, relación, claro, ha sido un proceso. Yo estoy acá con ella y a veces me siento y digo: “Dios mío, es que no podría estar aquí si no hubiera estado ella”. Siempre hemos pasado por todo: por lo hermoso, lo difícil, nos hemos separado, hemos sufrido ambos la distancia, la soledad, las desconexiones también, porque en 26 años pasa de todo. Y al final siento que la conexión que tenemos es algo muy profundo en nuestro camino juntos y, obviamente, nuestros hijos, que son nuestra vida.

Yo soy supertrascendental y superdramático, y Karen Cecilia, que es costeña y relajada, tiene otra vibra. Entonces son contrastes que al final terminan siendo algo que nos conecta muchísimo, y agradezco mucho su compañía. Ella ha inspirado mis canciones, hemos vivido muchas cosas en muchos años. Es mi compañera de luchas y a veces de desencuentros, pero sobre todo de mucha energía entre los dos.

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Fuera de los escenarios, Juanes encuentra uno de sus pilares en sus tres hijos: Luna, Paloma y Dante. El cantante ha hablado de la importancia de su familia en su vida y de cómo sus hijos también lo conectan con nuevas generaciones y otras formas de entender la música. Foto: Mario Alzate

SEMANA: ¿Cómo es Juanes como papá?

J.: Soy alcahuete y soy muy intenso, y también soy amigo de ellos. Los hijos son un aprendizaje constante. Tú crees que tienes que educarlos, que tienes que enseñarles y mostrarles el camino, pero también ellos terminan enseñándote demasiado. Y te enseñan lo más importante, que es el amor: ese amor puro, limpio, verdadero.

Ha sido muy chévere verlos crecer. Todos aman la música y todos son artistas, y siento que sin ellos sí que sería imposible. Uno cree que se ha enamorado, uno cree que ha estado muy conectado con su pareja, pero cuando nacen los hijos, ese amor de los hijos es algo que no te puedo explicar.

Con su guitarra, sus composiciones y una propuesta que fusiona el rock con los ritmos latinoamericanos, Juanes logró trascender las fronteras de Colombia. En 2019 recibió el reconocimiento Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación, un homenaje a su aporte a la música y a su compromiso social. Foto: Mario Alzate

SEMANA: Hablemos de Madre, la canción dedicada a Alicia Vásquez, su mamá. ¿Cómo transformó ese duelo en música y cómo se aprende a vivir con esa ausencia cuando además hay que cantarla?

J.: Yo le hice una canción a mi mamá en el primer disco, que se llama La única, hace 26 años, y ahí también había una canción que yo le había hecho a mi papá. Pero claro, en ese momento era distinto. Ahora, para hacer esta canción, pasaron muchas cosas. Ella empezó un periodo de unos tres o cuatro años donde ya estaba muy adulta y enferma, y yo veía que ese momento tenía que llegar.

La primera versión de la canción de mi mamá era muy lenta, muy triste. Y la segunda versión ya como dos o tres meses después, era más celebrando, con percusión, con coros; le subimos el tempo a la canción, le subimos la nota y al final me gustó mucho, y mi mamá alcanzó a escucharla. La escuchó y le gustó.

Ella siempre me decía: “Ay, mijo, me encanta”, siempre era mi fan número uno de lo que yo le mostraba, pero obviamente esta canción la tocaba. La sentía muy especial, la alcanzó a escuchar y le encantó. Para mí fue muy importante y nunca la he tocado en vivo porque siento que todavía no soy capaz o no quiero o no sé, pero cada vez que la escucho, ahí está viva para siempre. Algún día la tocaré, pero por ahora creo que era solamente un statement personal de dejar ese regalo para ella.

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Juanes estrenó su duodécimo álbum 'JuanEsteban' este 6 de marzo de 2026 Foto: Universal Music

SEMANA: Parce, uno de los perros de la familia, inspiró Cómo pudiste junto a Conociendo Rusia. ¿Qué le enseñó ese vínculo sobre el amor y por qué algunas despedidas encuentran en la música una forma de permanecer?

J.: En mi casa hemos sido perrunos 100 por ciento; hemos tenido perros desde que yo estaba chiquito también y a mis hijos les encantan; teníamos ese French Bulldog que se llamaba Parce, que era un perro hermoso. Se la pasaba conmigo siempre en el estudio; desde Mis planes son amarte estuvo en cuatro o cinco discos e incluso salió en una portada. Yo estaba de gira por Europa y cuando llegué no estaba el perro esperándome en la puerta. Y ahí empieza esta canción de Cómo pudiste, que fue un proceso largo de escribir la letra. Son diferentes tipos de amor, pero no implica que te duela menos; te duele de una manera distinta y mucho.

Hace poco también se nos murió Pluto, un perro gigante que amábamos en la casa, que tuvimos durante 9 años y medio. Karen Cecilia no ha hecho sino llorar por el perro. Esos perros yo siento como si absorbieran una cantidad de energía en la casa, y nos enseñaron también muchas cosas. Son animales muy inteligentes y sensibles, creo que uno los subestima, pero son demasiado inteligentes.

Juanes estrenó su duodécimo álbum 'JuanEsteban' este 6 de marzo de 2026 Foto: Universal Music

SEMANA: Tras 26 años de carrera, ¿qué fracaso, herida o momento de incertidumbre le dejó una lección que ningún Grammy le pudo enseñar?

J.: El más duro de todos pudo haber sido no haberme dado cuenta de que cuando tú estás en cualquier trabajo, bien sea en la música o en otra actividad, uno tiene que tener un balance en la vida, porque cuando tú dejas que ese balance se pierda, todo se desarma. Y a mí me pasó en el año 2010. Estuve 10 años sin parar, yo no paraba: grababa, giraba, grababa, giraba. Nacieron mis hijos, fueron al colegio, crecieron y yo seguía girando y seguía tocando, porque tú pensabas que eras invencible o pensabas que podías.

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Y en ese momento me di cuenta de que no podía, que estaba destrozado por dentro, que no encontraba la felicidad en lo que más amaba, que era estar tocando en mis shows. Cuando llegué a ese momento, me dio mucha tristeza porque era un momento al que no hubiera querido llegar, pero claro, tampoco tenía la experiencia. Cuando me di cuenta de que la cosa tiene que tener un balance: hay que trabajar muchísimo, pero también hay que cuidarse mentalmente, y también tu cuerpo. Para mí eso fue una lección muy seria que me dio la vida.