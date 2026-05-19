Hace unas horas por medio de sus redes sociales, el cantante colombiano Juanes compartió una romántica dedicatoria a su esposa, Karen Martínez, madre de sus tres hijos: Luna, Paloma y Dante.

Para ello, el artista se inspiró en una de sus canciones con el propósito de expresar el profundo amor que siente por la modelo, con quien lleva compartiendo su vida hace más de 20 años.

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En la publicación, la pareja protagoniza un breve pero emotivo video, en el que inicialmente se ve a Juanes entrando por una puerta algo distraído, hasta que se encuentra con Karen, quien está mirando su celular al otro lado.

Enseguida, el artista actúa con una cara de asombro ante la belleza de la también presentadora, haciendo que la escena se repita en diferentes escenarios, pero siempre con la misma reacción atónita al verla.

Las imágenes fueron ambientadas con uno de los apartados más románticos de su canción Gotas de agua dulce y en la descripción de la publicación agregó la frase: “Lo que yo siento por ti es amor“.

Aunque con este contenido la pareja buscaba sumarse a uno de los retos virales que ha ganado popularidad en los últimos días en las plataformas digitales, para celebrar y demostrar su amor, las reacciones en redes sociales estuvieron divididas.

Entre los comentarios que generó la publicación, varios usuarios se enfocaron en recordar la fuerte crisis que enfrentó su matrimonio hace más de 15 años, la cual estuvo vinculada con una infidelidad que protagonizó el artista.

No obstante, algunos fans del cantante y su pareja os defendieron destacando que, pese a los problemas y dificultades que han tenido a lo largo de su relación, su amor ha sido más grande para enfrentar cada crisis.

“Linda pareja, bendiciones”; “La pareja que ha sabido superar las infidelidades y demás”; “El amor trasciende, se transforma”; “El amor es así: perdona, se renueva, se restaura, crece y se transforma”; “Eso ya es pasado, ellos están felices (...) Dios los bendiga”, escribieron algunos de sus seguidores en la publicación de TikTok e Instagram.

Otros comentaron: “La pareja que ha sabido superar cachos y demás” y “El secreto para que un matrimonio dure es perdonar los cachos”.

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Lo cierto es que, aunque muchos internautas no olvidan esa infidelidad que se convirtió en un caso mediático, Juanes y Karen Martínez se han mostrado cada vez más unidos con el paso de los años.

De hecho, también hubo quienes recordaron la emotiva canción que el cantante paisa le dedicó justo en ese momento de crisis para recuperar su matrimonio. El tema se titula ‘Cecilia’ y es una colaboración junto a Juan Luis Guerra que hace parte del álbum Vida cotidiana.