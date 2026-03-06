“Las cosas difíciles que he tenido que vivir me han hecho mejor persona”, Juanes revela detalles sobre su nuevo álbum

Juanes, el ícono colombiano que ha conquistado al mundo con más de 20 billones de reproducciones acumuladas, 17 canciones número uno y el reciente galardón de Billboard como el principal artista latino de rock/pop del siglo XXI, acaba de lanzar su décimosegundo álbum, JuanesTeban.

A propósito de este estreno tan esperado, SEMANA conversó con el paisa, quien reveló que este trabajo representa un viaje introspectivo hacia su dualidad interna. Con 29 premios Grammy y Latin Grammy en su vitrina, Juanes coprodujo este disco conceptual junto a Nico Cotton, explorando las dos caras de su esencia: el carismático Juanes, cercano y optimista, y Teban, su alter ego intrépido que desnuda verdades emocionales crudas, desde la espiritualidad hasta el romance pasional.

El álbum brilla con colaboraciones que reflejan la filosofía de Juanes de unir generaciones y ritmos: Rawayana en el vibrante sencillo ‘Timelapse De Sol’, Bomba Estéreo en ‘Muérdeme’, Conociendo Rusia en ‘Cómo pudiste’, Mon Laferte en ‘Vuelve’, Vivir Quintana en ‘Humano’, y hasta Davide Rossi de Coldplay, quien firma los arreglos de cuerdas en ‘El gran día’ y ‘Una noche contigo’.

El cierre llega con ‘Madre’, una pieza acústica conmovedora dedicada a su fallecida mamá Alicia, mientras los videos, filmados en Costa Rica, Miami, Santa Marta y Nueva York, por directores como Agustín Puente, Mario Alzate y Diego Cadavid, capturan la explosión de colores latinoamericanos.

Juanes estrenó su duodécimo álbum 'JuanesTeban' este 6 de marzo de 2026 Foto: Universal Music

SEMANA: Cuéntenos más sobre la esencia de este nuevo álbum...

Juanes: La esencia de este álbum es yo totalmente, lo que yo soy como persona, por eso se llama JuanesTeban. No es como capricho, sino como que después de muchos años, obviamente mi papá y mis hermanos me decían Juanes con cariño y la abreviación. Pero durante toda la vida, hoy, en este momento, como que Juan Esteban tiene más sentido y es como una claridad de todo lo que es este caleidoscopio de emociones y sentimientos. Pues todo lo que yo he tenido que pasar y vivir de alguna manera me ha llevado hasta este lugar, me ha traído hasta aquí. Todas las músicas que disfruto, desde la cumbia hasta hasta el rock, hasta la música andina, todo esto está en el álbum, y los sentimientos de alguna manera también, el amor, la pérdida, los sueños, la nostalgia, la fiesta. Desde lo más superficial hasta lo más profundo.

SEMANA: Justo menciona el duelo, ¿este album se configura como una forma de sanación?

J.: Claro, es que una de las cosas más bonitas de la música y del arte en general, por lo menos para mí, es que sirven para eso. Es como que a ti te pasa algo y tú lo pasas por este filtro que es como tu corazón, tu sentimiento, tu alma, tu espíritu y sale a través de la melodía y de la letra y de los acordes, en otra cosa distinta, y a veces en la vida uno se imagina las cosas que tienen que pasar para poder componer una canción. Pero cuando después la escuchas terminada, en el caso de mi madre, por ejemplo, que es una canción obviamente muy personal...

SEMANA: ¿Ella alcanzó a escuchar la canción?

J.: Sí, ella la alcanzó a escuchar porque ella estuvo los últimos tres años un poco más delicada, pero tuvo la oportunidad de salir varias veces, y no sé, como que fue muy bonito poderle mostrar la canción y celebrarla y llevarla a un lugar alegre de agradecimiento de su existencia, esas partes se sanan muchísimo. Y ‘Cómo pudiste’ también es una historia totalmente diferente, pero que es muy importante porque era la historia de mi perro, que amaba a mi perro y falleció, y cuando esas cosas pasan, después de mucho tiempo, uno se encariña mucho, y siempre encuentro en cada una de estas oportunidades para hacer una canción. Pero no solamente así, también de la alegría y de la fiesta y de la celebración. Va por todo lado este álbum.

SEMANA: Este álbum no solo brilla por la sensibilidad con la que aborda muchos temas, también por las colaboraciones con grande artistas...

J.: Sí, y a mí me llevan como por todas las Américas, México, Venezuela, todo Chile, Argentina, todos esos diferentes mundos de todos esos personajes que llegan a estas canciones y que son artistas que, la verdad, admiro mucho y que para mí es como un placer poder contar con ellos en este caso.

Juanes estrenó su duodécimo álbum 'JuanesTeban' este 6 de marzo de 2026. Foto: Universal Music

SEMANA: Recientemente recibió una Gaviota de Oro y de Plata en Viña del Mar, así como el reconocimiento de Billboard como el mayor referente del rock latino del siglo XXI, ¿cuál es su techo como artista?

J.: Si yo voy a dudar de algo en mi vida que sea de los límites. Mientras yo tenga salud para poder cantar y aguantar los viajes y los conciertos y pueda seguir tocando la guitarra, voy a seguir. Siento que si voy a dudar de algo que sea de mis límites, no quiero pensar en eso ahorita.

SEMANA: ¿En qué momento de su vida está hoy?

J.: Es muy loco porque siento que estoy en mi en mi mejor momento, de verdad; en la plenitud absoluta y claridad absoluta y que todas las cosas difíciles que he tenido que vivir me han hecho mejor persona.

Hoy me monto en un escenario, entiendo de qué se trata, amo lo que hago, me conecté finalmente otra vez con mi esencia en el momento de componer y de demostrar mi vulnerabilidad como algo totalmente poderoso, pero no desde el sufrimiento y la tristeza, que a veces me ha pasado y lo he vivido y lo he hecho. En este momento no siento que sea así, siento que es más otro estado distinto. Hoy tengo claridad y eso me encanta.