Murió Alicia Vásquez, la mamá de Juanes; esto se sabe de su fallecimiento

Alicia Vásquez, la madre del reconocido cantante colombiano Juanes, falleció en la madrugada del pasado lunes, 8 de septiembre, en la ciudad de Medellín, lugar en el que vivió junto a su familia y vivió sus mejores momentos.

Pese a que el cantante no se ha pronunciado de manera oficial por medio de sus redes sociales, miles de personas se han encargado de compartirle mensajes llenos de apoyo por medio de la sección de los comentarios y muchos se han mostrado preocupados por lo sucedido.

Falleció la mamá el intérprete de 'La Camisa Negra'. | Foto: Instagram @juanes

La mamá del artista paisa fue una de las principales fuentes de inspiración durante su carrera musical. Por tal motivo, Juanes lleva un tatuaje con el que representa el amor que recibió de Alicia Vásquez a lo largo de cada una de sus etapas.

Por medio de sus redes sociales, Juanes compartió episodios y momentos que marcaron su relación con su mamá. Uno de los más sonados narraba la fortaleza de la mujer y el carácter que le inculcó a la leyenda musical colombiana.

“Cerca de mi madre después de largos meses de distancia forzada. Agradecido de haber podido pasar por Medellín a decirle cuánto la amo. Este próximo lunes cumplirá años. Mujer fuerte, guerrera, fortalecida por las pruebas y alegrías de la vida, sabia y silenciosa, tierna y única. La única Doña Alicia. Amor a todas las mamás del universo”, compartió Juanes hace algunos años.

En un reportaje del periódico El Colombiano, se conocieron más detalles de la vida en pareja de la fallecida, dejando ver la unión y el amor en el cual se formó el cantante de origen antioqueño.

“Con los hijos no hay proporciones; para mí, todos son iguales y ellos lo saben. Lo que cada uno hace es un orgullo”, aseguró. En ese momento, acababa de regresar de Estados Unidos, donde había viajado a escuchar el más reciente trabajo de su hijo. “Juan me hace escuchar todas sus canciones y yo le digo lo que pienso: todas me gustan”, fijo la fallecida mujer para el medio El Colombiano.