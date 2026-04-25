Decisión de última hora de Kompany con Luis Díaz en el Bayern Múnich: ya es oficial

Tras coronarse campeón de la Bundesliga el pasado fin de semana, el entrenador Vincent Kompany ya tomó una nueva decisión con Luis Díaz de cara al partido de este sábado contra el Mainz.

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Para sorpresa de muchos y pese a la cantidad de minutos que ha jugado a lo largo de la temporada, el colombiano hace parte del equipo titular e irá desde el arranque en un compromiso en el que los bávaros ya no se juegan nada.

Tal y como lo había adelantado en la previa del partido, el técnico hizo varios cambios y juega con una plantilla en la que principalmente habrá futbolistas suplentes.

Según confirmó el conjunto alemán, este será el 11 inicial para el juego por la jornada 31 de la Bundesliga:

Urbig

Minjae

Goretzka

Jackson

Luis Díaz

Davies

Ito

Guerrero

Laimer

Ndiaye

Pavlović

En el campo no estarán otras estrellas mundiales como Harry Kane, Michael Olise o Manuel Neuer, quienes se encuentran en el banco y son alternativas para el estratega belga.

Por lo mismo, sorprende mucho ver en el campo a Luis Díaz, ya que el Bayern se tiene que preparar para lo que será el partido de las semifinales de la Champions League contra el PSG, el cual se jugará el próximo martes, 28 de abril.

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Muy seguramente, el guajiro será uno de los cambios de Kompany en el segundo tiempo, buscando que esté fresco de cara a uno de los compromisos más cruciales que tendrán contra los dirigidos por el español Luis Enrique.

Antes del partido contra el Mainz, el entrenador del club alemán ya había dejado ver que era muy probable que hiciera muchos cambios, algo que finalmente fue así.

Luis Díaz jugando con el Bayern Múnich. Foto: AFP

"Todos somos humanos, y hace unas semanas vivimos situaciones similares con los dos partidos contra el Real Madrid. Son tan importantes que no se pueden ignorar. Jamás diré lo contrario, pero como entrenador, puedo ser un ejemplo a seguir“, comentó.

"Puedo también no tener miedo de dar entrada a jugadores frescos que se esfuercen al máximo. Eso no ha cambiado en absoluto, esa ha sido nuestra mentalidad durante toda la temporada. No vamos a cambiar eso ahora“, añadió.