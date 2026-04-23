Lloran Luis Díaz y Bayern Múnich: UEFA impone castigo tras revisar el expediente de un suceso que dejó heridos

Bayern Múnich fue sancionado por la UEFA con una multa de 90.000 euros (105.000 dólares) por el incidente en el cual unos fotógrafos resultaron heridos durante el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League ante Real Madrid, disputado el pasado 15 de abril en el Allianz Arena.

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Tras las investigaciones de la UEFA por el hecho ocurrido, se decretó la multa económica y, además, el equipo bávaro se libró de un cierre parcial de su estadio, pues existían riesgos luego de la estampida en uno de los goles al final del juego ante el Real Madrid.

En medio del cuarto gol para el 4-3 final en el Allianz Arena, tras el remate de Michael Olise en los últimos minutos, unos hinchas del Bayern Múnich se dejaron llevar por la euforia tras el histórico triunfo, cruzaron las vallas que los separaban del césped para ir a celebrar con los jugadores la clasificación para las semifinales.

Durante la secuencia, los fanáticos se fueron encima de unos fotógrafos que cubrían el juego, golpeando e hiriendo a varios de ellos. El reportero de Reuters, Kai Pfaffenbach, publicó en Instagram el protocolo de atención que le prestó la Cruz Roja de Alemania, en el que uno de ellos perdió el conocimiento.

Luis Díaz y sus compañeros de Bayern Múnich celebrando la victoria sobre Real Madrid en Champions League. Foto: NurPhoto via Getty Images

La UEFA decidió entonces abrir un expediente disciplinario, que derivó en esta multa de 89.625 euros, que supone un gran alivio para el Bayern Múnich, que temía tener que recibir al PSG el 6 de mayo en la vuelta de las semifinales europeas con una parte de su estadio cerrada. La entidad europea ya se pronunció y los hinchas del gigante bávaro toman cierto aire de tranquilidad.

Lamentables hechos en el Allianz Arena

En otras fotos, desde diferentes ángulos, se ven los fotógrafos atrapados entre los jugadores que acudieron a celebrar la clasificación, los aficionados y los paneles publicitarios del estadio.

Apenas finalizado el partido, el Bayern se puso en contacto muy rápidamente con los reporteros heridos, así como con los aficionados, que se disculparon por el incidente. Este acto de inmediatez habría sido valorado positivamente por la UEFA y habría influido en la decisión de no cerrar parcialmente las gradas del Allianz Arena.

El partido de vuelta de las semifinales entre el Bayern Múnich y PSG se jugará el próximo 6 de mayo a partir de las 2:00 pm, hora colombiana. Esta serie comenzará en el Parque de los Príncipes de París el 28 de abril y ambos juegos tendrán transmisión de ESPN y Disney+. El Allianz Arena estará a reventar.