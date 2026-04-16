Lamentables hechos tras los goles de Luis Díaz y Michael Olise ante Real Madrid: varios fotógrafos heridos

Varios fotógrafos resultaron heridos, incluso uno de ellos perdió el conocimiento unos minutos, durante la celebración del gol de la victoria del Bayern Múnich contra el Real Madrid (4-3) en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League.

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Tras su victoria en la ida en Madrid hace una semana, Bayern Múnich fue por detrás en el marcador en tres ocasiones en la vuelta en el Allianz Arena, antes de sellar la clasificación con los goles de Luis Díaz y Michael Olise al final, que desataron la locura.

El incidente se registró después del gol del extremo francés, cuando varios aficionados saltaron las vallas de su grada y fueron a celebrar la victoria a una parte del estadio donde no podían estar, aplastando a los fotógrafos que allí se encontraban contra los paneles luminosos de publicidad mientras iban al encuentro de algunos jugadores al otro lado.

El fotógrafo de Reuters, Kai Pfaffenbach, publicó en su cuenta de Instagram el protocolo de atención que le prestó la Cruz Roja de Alemania, en el que uno de ellos perdió el conocimiento.

“Para quienes preguntan, estoy bien. Algunos hematomas, pero ninguna fractura ni lesión cerebral”, escribió el reportero gráfico, publicando una serie de imágenes en las que se ve llegar a los jugadores y formarse la estampida humana.

Lamentables hechos en el Allianz Arena

En otras fotos, desde otro ángulo, se ve a los fotógrafos atrapados entre los jugadores que acudieron a celebrar la clasificación, los aficionados y los paneles publicitarios del estadio.

El Bayern se puso en contacto muy rápidamente con los reporteros heridos, así como con los aficionados, que se disculparon por el incidente.

“Lamentamos las lesiones sufridas por los representantes de los medios de comunicación en el marco del partido Bayern-Real Madrid”, declaró a la Agencia AFP el Club Nr. 12, uno de los principales grupos de aficionados del gigante bávaro.

“Según la información que tenemos, ya se ha producido un intercambio al respecto entre el Bayern y al menos algunos de los aficionados afectados, durante el cual estos expresaron su profundo pesar por estas lesiones involuntarias y presentaron sus disculpas”, añadió el Club Nr. 12.

Goles que desataron la locura

El primero en comenzar fue Luis Díaz, quien sobre el minuto 84 dio la ventaja cuando todo estaba encaminado al empate en el marcador global en los 90 minutos reglamentarios. Lucho se asoció con Jamal Musiala, quien le regresó el balón al guajiro, quien solamente tuvo que marcar la diagonal hacia adentro y rematar muy a su estilo para el 3-3 parcial en el juego de vuelta.

Por si fuera poco, el furor de la hinchada del Bayern en el estadio tocó fondo cuando Michael Olise por fin pudo celebrar tras tanto insistir en el ataque y así se desató el tumulto que hirió a varios fotógrafos.