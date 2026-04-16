Luis Díaz puso a celebrar al Bayern Múnich, festejó él mismo y de paso su familia también se alegró por la anotación que le dio el paso a las semifinales de Champions League ante Real Madrid.

Quien demostró estar contento por su hijo fue Mane Díaz, al que le viralizaron un video del momento justo en el que Lucho anotó al cuadro blanco la anotación que representó el empate 3-3 y 4-3 del global.

#Emoción😍 La eufórica celebración de 'Mane' y la familia Díaz por el gol de 'Lucho' al Real Madrid.

Bayern Manchen avanza a semifinales de la liga de campeones👏🏼 pic.twitter.com/luK8ENQfsW — EL PILÓN (@El_Pilon) April 16, 2026

Subido en un sofá, gritando con fortaleza “gol” y hasta tirando un madrazo se le vio a Mane, quien estaba con la camiseta del Bayern y disfrutaba del momento junto a la madre de Luis, así como su hermano, Roger Díaz.

En lo que parecía ser un bar, estaba una gran multitud de personas donde también estarían otros familiares, amigos y conocidos de la familia Díaz. Varios en el momento de euforia se avalanzaron sobre Mane, para compartir con él la alegría que estaba viviendo.

#ManeDíaz le dedica el vallenato “100% Guajiro” a su hijo, #LuchoDiaz.



🎶❤️ Mane Díaz, padre del futbolista, le rindió un emotivo homenaje tras el gol, interpretando la canción vallenata “100% #Guajiro”, donde resalta los talentos deportivos de Barrancas #bayern #realmadrid pic.twitter.com/9qvcvn24W2 — Jfm_noticias (@Jfm_noticias) April 16, 2026

Tras la terminación del partido y clasificación del club bávaro vino otra aparición de Mane cantando. Allí le dedicó un tema musical de nombre “100% guajiro” a Lucho; momento que también fue grabado y publicado masivamente en las redes sociales.

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Un guajiro, héroe del Bayern en Champions

Bayern Múnich se metió en las semifinales de la Champions League el miércoles tras imponerse al Real Madrid (4-3) en el Allianz Arena.

El volante colombiano Luis Díaz fue una de las figuras más destacadas del encuentro al convertir un tanto decisivo que supuso el 3-3 y que evitó que el partido se fuese la prórroga.

El ex del Liverpool facturó en el triunfo del Bayern Múnich ante el Real Madrid (4-3) en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League.

Luis Díaz y sus compañeros de Bayern Múnich celebrando la victoria sobre Real Madrid en Champions League. Foto: NurPhoto via Getty Images

El conjunto bávaro aseguró el pase a la penúltima ronda del torneo continental gracias a un marcador global de 6-4 luego de saldar la ida con una victoria (2-1).

Díaz hiló su tercer encuentro de la UCL viendo puerta al poner el 3-3 en el marcador en el penúltimo minuto de tiempo reglamentario (89′).

El guajiro dejó la eliminatoria prácticamente sentenciada de un potente disparo desde la media luna que pegó en un poste antes de meterse a la portería defendida por Andriy Lunin.

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“Lucho” llegó a seis dianas y tres asistencias en diez partidos de la Champions League disputados en la presente temporada.

“Muy feliz por la clasificación, era lo que buscábamos desde el principio. Sabíamos que iba a ser complicado, el Real Madrid es un equipo muy grande y tiene muchísima experiencia en estas instancias de juego. (El plan) era tratar de contrarrestar lo que vinieran a hacer y hacer nuestro juego”, dijo el colombiano a la televisión española tras el encuentro.

El volante repitió como titular y disputó el partido completo.

Luis Díaz vs. Real Madrid en la vuelta de cuartos de final de Champions League Foto: AFP

Por el cuadro visitante salieron de inicio los brasileños Éder Militao y Vinícius Jr., y el uruguayo Federico Valverde. El argentino Franco Mastantuono ingresó de cambio en la recta final (90′).

En el otro duelo de cuartos, saldado con clasificación del Arsenal tras empatar 0-0 con el Sporting de Portugal, jugó todo el partido con los Gunners el defensor ecuatoriano Piero Hincapié, al igual que el lateral izquierdo Maximiliano Araújo y el delantero colombiano Luis Suárez con el cuadro luso.

*Con información de la AFP.