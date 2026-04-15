Esposa de Luis Díaz publicó inesperado mensaje tras el triunfo de Bayern Múnich contra Real Madrid

Luis Díaz es tendencia en redes sociales luego de cambiar el rumbo del Bayern Múnich en su más reciente partido con el Real Madrid, pues el equipo bávaro selló su clasificación a las semifinales de la Champions League.

En los últimos minutos del encuentro, el colombiano se convirtió en protagonista y marcó el empate de los clubes y, posteriormente, Michael Olise anotó el tanto definitivo que aseguró la victoria y el paso a la siguiente fase del torneo europeo.

Luis Díaz celebrando su gol ante Real Madrid. Foto: Getty Images

Más allá del resultado deportivo, los seguidores de Luis Díaz en redes sociales se conmovieron con el más reciente mensaje que publicó su esposa, la creadora de contenido Geraldine Ponce, en medio de una de las noches más especiales en la carrera del guajiro.

“Dios, tú sabes todo lo que hay detrás de este momento. Cuántas oraciones, cuántas lágrimas. Nunca dudé, siempre supe que esta victoria era nuestra. Gracias por responder, por cumplir y por recordarnos que contigo todo es posible. Esto apenas comienza”, escribió, acompañando el mensaje con varias ilustraciones del deportista.

Bayern Múnich fulminó las esperanzas del Real Madrid: Luis Díaz, héroe de una histórica llave por Champions

Sus palabras, lejos de centrarse únicamente en el triunfo, dejaron ver el camino que hay detrás de un logro de este nivel y resaltaron el sacrificio, la disciplina y los momentos difíciles que no siempre son visibles para el público.

En cuestión de minutos, la publicación se llenó de reacciones de seguidores que celebraron el gol de Díaz y la sinceridad del mensaje de Geraldine, el cual dejó ver la cercanía que la familia procura tener con sus seguidores.

La reacción de Geraldine Ponce al triunfo de Luis Díaz con el Bayern Múnich. Foto: Instagram @geraponce25

Por ahora, se está a la espera del próximo desafío del Bayern Múnich en semifinales, en donde enfrentará al Paris Saint-Germain, que viene de superar al Liverpool en otra llave destacada del torneo, y muchos esperan que la esposa de Luis Díaz esté acompañándolo en el importante momento.

En el otro cruce se medirán Arsenal y Atlético de Madrid, de donde saldrá el otro finalista. La gran final de la competencia se llevará a cabo el próximo 30 de mayo.