Esto vieron hacer a Vinícius tras gol de Luis Díaz en Champions: captado por las cámaras

De los sudamericanos presentes en la llave de cuartos de final de Champions League entre Bayern Múnich y Real Madrid, quien más influyó fue Luis Díaz.

Tanto en la ida, como en la vuelta, el colombiano figuró con anotaciones. La más importante, fue una magistral que marcó el pasado miércoles a pocos minutos del final del tiempo reglamentario y encaminó a los suyos a ganar.

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Desde todos los ángulos que se pueda ver el gol, es una obra de arte. Al parecer, la panorámica que tuvo el brasileño Vinícius Junior le hizo aplaudir lo hecho por el colombiano en Allianz Arena.

Dicha reacción por parte de la estrella de Real Madrid ante el tanto del cafetero le dio la vuelta al mundo. Videos salieron y cuestionaron si era ‘¿admiración, o impotencia?’ ante lo hecho por Lucho.

Además de eso, con su cabeza a ‘Vini’ se le vio asentar con su cabeza mientras por algunos segundos, dejando una imagen viral en el marco de los cuartos de final de Liga de Campeones.

Kane, de pie ante el gol de Díaz

Harry Kane elogió el “momento mágico” del colombiano Luis Díaz, que con un golazo a un minuto del final sentenció este miércoles el partido en el que el Bayern Munich eliminó al Real Madrid y se clasificó a las semifinales de la Liga de Campeones.

Tras ganar 2-1 en la ida en la capital española, el Bayern se vio en desventaja en tres ocasiones durante la primera parte de la revancha ante un Real Madrid que ofreció una actuación sólida, como es habitual cuando se trata de Europa.

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La eliminatoria estaba empatada (4-4) en el global cuando Lucho Díaz marcó en el minuto 89 el empate 3-3 de la vuelta y puso al Bayern por delante en la serie, antes de que Michael Olise anotara el tanto de la victoria 4-3 en los descuentos.

“A veces solo hace falta un momento, un momento mágico, una definición increíble o un pase increíble. En este caso, fueron dos grandes definiciones de Lucho (Díaz) y Michael (Olise) para sentenciar el partido, y de eso se trata la Champions League”, destacó Kane.

Sobre la tensión de los minutos finales, el capitán de Inglaterra destacó la insistencia de su equipo para seguir en partido pese a los goles merengues.

Harry Kane y Luis Díaz, anotadores en la serie del Bayern Múnich ante Real Madrid en Champions League. Foto: Getty Images

“Nos mantuvimos en el partido, mantuvimos la paciencia, especialmente en la segunda mitad; sabíamos que a medida que avanzara el partido nos haríamos más fuertes. Físicamente, esta temporada hemos sido muy fuertes en los últimos 10-15 minutos, y eso es lo que pasó hoy”, resaltó.

El gol de Kane en la primera mitad lo convirtió en el primer jugador inglés en una de las cinco grandes ligas europeas en marcar 50 goles en todas las competiciones en una sola temporada desde la de 1930-1931.

“Es una recompensa al gran esfuerzo que hemos hecho, no solo yo, sino todo el equipo”, declaró el llamado Hurricane a TNT.

El global, el Bayern se enfrentará en semis de la Champions al vigente campeón, el Paris Saint-Germain, que eliminó el martes al Liverpool. Atlético de Madrid y Arsenal jugarán la otra semifinal.

*Con información de AFP.