Conmoción con Vinícius en Real Madrid: filtran decisión que habría tomado para su futuro

Hoy día el Real Madrid es una caldera en la que los problemas abundan. Con la pérdida de la final de Supercopa ante Barcelona que derivó en el despido de Xabi Alonso, no parece haber paz alguna en las filas blancas.

Uno al que le ha caído una gran cantidad de señalamientos es al brasileño Vinícius Júnior, quien durante el más reciente fin de semana recibió silbidos de parte de la afición del cuadro blanco en las gradas del Santiago Bernabéu.

Posiciones en LaLiga de España: Barcelona tropezó con Real Sociedad y el Madrid vive

Para un sector de la afición parece no haber un buen comportamiento de la estrella, por lo que estarían haciendo sentir la presión para que mejorase y dedique sus esfuerzos a levantar el equipo.

Dicha cronología de cuestiones que han puesto a Vini en una mala posición es lo que derivaría en una salida pronta del conjunto de Madrid. De acuerdo a lo indicado por el medio, El Periódico, la estrella le habría dado a conocer a su entorno una decisión.

Vinicius Jr, extremo izquierdo del Real Madrid. Foto: NurPhoto via AFP

“No quiero jugar en un lugar donde no me quieren”, es lo que habría dicho Vinícius y que avisaría de un movimiento en los próximos meses.

En Real Madrid blindan a Vini

El atacante francés del Real Madrid Kylian Mbappé defendió este lunes a su compañero Vinícius tras los abucheos que recibió el brasileño en el Santiago Bernabéu el sábado ante el Levante por la situación que vive el club tras perder dos títulos en 72 horas.

“No es culpa de Vinicius. Es culpa de toda la plantilla”, declaró Mbappé en rueda de prensa previa al choque de Champions ante su antiguo equipo, el Mónaco.

🗣️ Kylian Mbappé: "La CULPA no es de VINÍCIUS sino de toda la PLANTILLA, porque VINÍCIUS es una persona como tú y yo y también sufre, es un grandísimo JUGADOR y nosotros como equipo tenemos que protegerlo más y que sepa que nunca va a estar solo."



👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/TbcdW1vwiH — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) January 19, 2026

“El madridismo no tiene que coger a un jugador y pitarle solo a él. Hay que cambiar la situación y lo sabemos. Vamos a hacerlo”, agregó.

Antes, Mbappé manifestó que entiende el malestar de los aficionados. “Antes de ser futbolista era un joven que veía los partidos, si no estaba contento, pitaba; lo entiendo porque no hacemos las cosas bien”, dijo.

“Lo que no me gustó fue que si pitan debe ser a toda la plantilla. No se debe señalar a un jugador. Lo hacemos mal como equipo y tenemos la personalidad para cambiar esto en el campo”, subrayó.

Este sería el paso a paso del mercado que dejaría a Luis Díaz en el Real Madrid: Bayern, Vinicus, Jürgen Klopp

Ante la insistencia de los medios, el astro galo calificó a Vinícius de “grandísimo jugador” y “un tipo increíble”.

“Tengo la suerte de conocerle y le tengo mucho cariño. Tenemos que protegerle mejor para que no esté solo contra la gente. No está solo en el Madrid. Todos estamos con él. Si está a su mejor nivel es uno de los mejores del mundo”, aseguró.

Tampoco cree que el madridismo esté en contra del vestuario: “Está enfadado y estoy seguro de que volverá con nosotros”.

*Con información de AFP.