Silbidos y reclamos a Real Madrid en partido contra Levante: Mbappé calmó las aguas y ahora tienen los ojos en Mónaco

El cuadro merengue no pasa por su mejor momento y este sábado logró volver a la victoria luego de perder la Copa del Rey con Barcelona.

Camilo Eduardo Castro Cetina

17 de enero de 2026, 4:12 p. m.
Kylian Mbappé celebra como Cristiano Ronaldo en el Real Madrid.
Kylian Mbappé celebra como Cristiano Ronaldo en el Real Madrid. Foto: Getty Images

Real Madrid volvió a la senda de la victoria este sábado después de imponerse por 2-0 a Levante UD en el Estadio Santiago Bernabéu tras un partido carente de brillo y en el que, sobre todo antes y durante el primer tiempo, recibió el enfado de su afición, algo más tranquila tras el descanso cuando llegaron los dos goles del triunfo de Kylian Mbappé y Raúl Asencio.

Con todo, los silbidos fueron pasando de lo individual a lo colectivo porque los primeros 45 minutos de los locales fueron para el olvido y casi lo mejor fue el empate sin goles al descanso pese a que Arbeloa recuperó a Kylian Mbappé, principal novedad en un frente ofensivo que completó Gonzalo García, y que fue el que más entusiasmo le puso, aunque con poco éxito real.

Al Levante UD, por su parte, quizá necesitó faltarle algo más el respeto al 15 veces campeón de Europa para haber puesto el ambiente aún más de su lado. Pudo hacerlo con tres faltas al borde del área, pero solo una de Pablo Martínez metió algo de miedo.

Reconocido periodista argentino le puso un nuevo apodo a Falcao tras las rechiflas: Le recuerdan su pasado

Sin embargo, como le pasase el pasado miércoles al Albacete Balompié, al equipo valenciano tampoco le hizo falta un extraordinario partido a nivel defensivo de inicio porque no estuvo exigido y Mathew Ryan vivió de inicio una tarde plancentera, sin usar apenas sus guantes y solo con algo de inquietud cuando Mbappé empaló desviado un balón largo de Asencio cuando se plantaba delante del australiano.

Los goles trajeron la calma

No hubo mucho más que contar porque a Real Madrid le faltó, además de fútbol, velocidad, intensidad y presión, condimentos obligados en el alto nivel y que sigue sin encontrar también bajo la batuta de Arbeloa, que decidió un cambio de imagen con la entrada para la segunda mitad de Arda Güler, por un impreciso Eduardo Camavinga, y de Franco Mastantuono, por un Gonzalo García al que le pudo pesar su amarilla. Ambos tampoco se libraron de los silbidos.

Luto en el fútbol: Yerry Mina recibió noticia sobre la muerte de directivo clave para su llegada a Italia
Vinicius Junior of Real Madrid CF is in action during the La Liga EA Sports match between Real Madrid CF and Real Betis at Bernabeu Stadium in Madrid, Spain, on January 4, 2026. (Photo by Jose Luis Contreras/NurPhoto) (Photo by Jose Luis Contreras / NurPhoto via AFP)
Vinicius Jr, extremo izquierdo del Real Madrid. Foto: NurPhoto via AFP

Real Madrid continuó con un dominio insulso, aunque por fin logró levantar algún aplauso tras una buena combinación entre Güler y Mbappé, con Ryan metiendo una buena mano abajo al disparo del turco. La siguiente conexión entre ambos, acabó con el impetuoso penalti de De la Fuente al francés y el aliviador 1-0 del ’10′.

Levante UD no había variado para nada su plan y tampoco le dio demasiado tiempo para intentar arriesgar más tras este primer golpe. Asencio demostró que el balón parado es una de las cosas más notables que tiene actualmente el equipo madrileño y cabeceó poderoso a la red el 2-0, su segundo gol en sus últimos cinco partidos.

A partir de ahí, todo fue más tranquilo para los merengues, que pudieron anotar algún gol más con buenas opciones para Mbappé y Bellingham, con Ryan acertado, Mastantuono, que se topó con el larguero, y Güler que no embocó un buen balón de Vinícius. Entre medias, Iván Romero tuvo la mejor para haber podido meter en el partido a los ‘granotas’. El siguiente examen para los madridistas será este martes en Liga de Campeones ante AS Monaco.

