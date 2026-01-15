Deportes

Reconocido periodista argentino le puso un nuevo apodo a Falcao tras las rechiflas: Le recuerdan su pasado

Periodista argentino no se guardó nada y bautizó a Radamel Falcao García con particular apodo, mientras era abucheado por los hinchas de Boca Juniors en La Bombonera.

William Horacio Perilla Gamboa

15 de enero de 2026, 11:48 p. m.
Radamel Falcao García, jugador colombiano / Jorge Baravalle, periodista de ESPN. Foto: Pantallazo X: @SC_ESPN / Oficial Baravalle

Los hinchas de Boca Juniors quedaron al descubierto y dieron a conocer que saben perfectamente quién es Radamel Falcao García y su historia en River Plate, Selección Colombia y Europa. Su época en el club ‘Millonario’ es lo que más resuena en la exigente hinchada de La Bombonera, que retumbó con las rechiflas como bienvenida para el delantero histórico colombiano.

Por otro lado, había expectativa por su nuevo debut con la camiseta de Millonarios, luego de 208 días sin jugar, siendo su último partido aquel clásico contra Santa Fe que los dejó eliminados y sin final en la Liga. Tras un semestre sin sumar minutos, Radamel Falcao vuelve al club de sus amores con un aire de revancha.

Se le ve muy concentrado y totalmente listo para afrontar el fuego que le espera en el fútbol colombiano, con una tendencia totalmente marcada a querer ganar un título con Millonarios, más allá que en muchas partes del país sigue siendo un ‘ídolo’ por sus goles con la Selección Colombia. Ya hubo nuevo debut, abucheos y un apodo que parece definir lo que es el jugador para el FPC.

Momento del ingreso de Falcao en La Bombonera. Foto: Pantallazo X: @SC_ESPN

Al minuto 64, el técnico Hernán Torres dio la orden que todos los hinchas de Millonarios estaban esperando. Le dio salida al atacante argentino Rodrigo Contreras e ingresó Radamel Falcao García, quien apenas escuchó el montón de abucheos en La Bombonera por su pasado en River Plate. En ESPN Latinoamérica, el reconocido periodista Jorge Baravalle estuvo encargado de los comentarios.

El apodo que un periodista argentino le colocó a Radamel Falcao

La voz de Jorge Baravalle es reconocida en Latinoamérica por su presencia en partidos claves de Champions League y en principales ligas del mundo. Se le ha escuchado en partidos del Bayern Múnich con Luis Díaz, James Rodríguez en sus épocas con Real Madrid y demás futbolistas colombianos que han hecho historia en el ‘Viejo Continente’.

Por supuesto que Baravalle sabe quién es Radamel Falcao y por eso en la transmisión oficial de ESPN lanzó el apodo que retumbó en el continente. “Una leyenda”, cuando los hinchas de Boca Juniors lo rechiflaban mientras entraba a la cancha.

Tras las rechiflas y el apodo de Baravalle, poco pudo hacer el goleador en el frente de ataque para el desequilibrio de Millonarios en La Bombonera. Fue un 0-0 y amargura total para Boca por dejar caer la victoria. El equipo azul toma forma en una nueva temporada y avanza para tener la mejor nómina posible en el comienzo de la Liga con ‘El Tigre’ como líder.

