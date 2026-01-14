Los hinchas de Boca Juniors saben perfectamente quién es Radamel Falcao García y su historia en River Plate, Selección Colombia y Europa, pero su época en el club ‘Millonario’ es lo que más resuena en la exigente hinchada ‘Xeneize’, que le hizo una particular bienvenida al delantero colombiano en La Bombonera.

Había expectativa por su nuevo debut con Millonarios, luego de 208 días sin jugar, siendo su último partido aquel clásico contra Santa Fe que dejó sin final de Liga al equipo azul. Tras un semestre sin jugar, Radamel Falcao vuelve al club de sus amores con un aire de revancha, lo que han catalogado como ‘el último baile’.

No perdió tiempo y rápidamente se concentró con el equipo en Argentina. Apenas firmó su nuevo vínculo, tomó un vuelo y se puso a disposición del técnico Hernán Torres. Para el juego amistoso ante Boca Juniors, la noche era especial. En la Bombonera, con Falcao en acto de presencia y en pleno homenaje al técnico Miguel Ángel Russo.

Miguel Russo es ídolo tanto en Boca como en Millonarios y su muerte a principios de octubre pasado hizo retumbar el fútbol en Sudamérica. Pasados unos meses, se logró cuadrar un amistoso en La Bombonera, en lo que se consideró la ‘Copa Miguel Ángel Russo’. Todo estaba dado para que ‘El Tigre’ sumara sus primeros minutos en 2026 en una noche histórica.

Rechiflas contra Radamel Falcao en La Bombonera

Al minuto 64, el técnico Hernán Torres ordenó el cambio en Millonarios y le dio salida al atacante argentino Rodrigo Contreras e ingresó Radamel Falcao García, quien apenas escuchaba como, al unísono, le lanzaban abucheos por su pasado en River Plate.

Tras las rechiflas, poco pudo hacer el goleador en el frente de ataque para el desequilibrio de Millonarios en La Bombonera. 0-0 y amargura para Boca por dejar caer la victoria. El equipo azul avanza para tener la mejor nómina posible para el comienzo de la Liga con ‘El Tigre’ como líder.

Al final, hubo intercambio de camisetas, Falcao se saludó con varios jugadores de Boca, Carlos Darwin intercambió palabras con Agustín Marchesín, su amigo en el América de México. Radamel y Leandro Paredes recibieron la Copa Miguel Ángel Russo y chocaron manos. Así finalizó el amistoso como homenaje al DT campeón en Bogotá y Buenos Aires.