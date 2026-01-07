Boca Juniors vs. Millonarios en La Bombonera y homenaje a Miguel Ángel Russo: ¿Jugará Falcao García?

Es una de las grandes preguntas que hay luego de que se confirmara el regreso de Radamel Falcao García a Millonarios. Todo comenzó con una campaña de expectativa en las redes sociales y tres palabras en inglés sirvieron para llegar a más de dos millones de visualizaciones.

El revuelo se inició con ‘The Last Dance’ en las redes sociales oficiales y los rumores no se hicieron esperar. Por supuesto, el nombre de Radamel Falcao García fue el primero en la lista de posibilidades y al final fue oficializado. Sobre las 9 am del 7 de enero se confirmó el regreso del goleador samario a Millonarios, tras su salida a mediados del año 2025 y estar sin equipo.

En medio de la oficialización de su regreso también se confirmaron dos partidos amistosos contra Boca Juniors y River Plate. La gira llevará a Millonarios por Uruguay y Argentina y hay muchas dudas sobre Falcao y estos compromisos, que seguro son especiales para él, la hinchada, directivos e incluso hasta para los rivales.

El primer partido de Millonarios será contra River Plate el próximo 11 de enero en Uruguay y ver a Radamel Falcao en los amistosos podría ser factible. Luego, el equipo azul tendrá que presentarse el 14 del mismo mes en La Bombonera, en un amistoso que se ha considerado la ‘Copa Miguel Ángel Russo’.

¿Estará Radamel Falcao García contra Boca Juniors?

En redes sociales, Boca Juniors lanzó un posteo que le eriza la piel a los hinchas de Millonarios con Miguel Ángel Russo de por medio. La publicación es más que emotiva y la imagen del entrenador argentino apareció en la mente de muchos fanáticos. Ahora con Radamel Falcao confirmado, se alucina con ver al ‘Tigre’ en la noche del 14 de enero en La Bombonera para el homenaje al DT ganador en ambos clubes.

“Miguel Ángel Russo, un legado indeleble. Boca Juniors vs. Millonarios FC. La Bombonera”, se lee en el posteo, confirmando el amistoso entre los dos clubes como homenaje al fallecido entrenador.

El periodista Antonio Casale adelantó que Falcao ya viaja a Buenos Aires para unirse a la pretemporada del equipo azul. Al agilizar la concentración con el grupo del técnico Hernán Torres, Radamel tendría posibilidades de reaparecer contra River y Boca y también será decisión técnica.

Cabe recordar que ‘El tigre’ lleva siete meses sin jugar un partido oficial, por lo que deberá readaptarse y aún más con la idea de un nuevo técnico en su carrera, como lo es Torres. La forma física a sus 39 años de edad es clave para alejarse de las lesiones.