Boca Juniors vs. Millonarios HOY: hora y dónde ver el amistoso internacional

La Copa Miguel Ángel Russo reúne a Boca Juniors y Millonarios en La Bombonera, siendo un partidazo de pretemporada.

Redacción Deportes
14 de enero de 2026, 2:25 p. m.
Boca Juniors vs. Millonarios en amistoso de pretemporada.
Boca Juniors vs. Millonarios en amistoso de pretemporada. Foto: Izq: Getty Images / Der: Prensa Millonarios (API)

Hoy, miércoles 14 de enero de 2026, Boca Juniors y Millonarios jugarán en La Bombonera un partido de pretemporada. Sin embargo, más allá de ser un amistoso, se trata del Trofeo Miguel Ángel Russo, repleto de emotividad para ambas escuadras.

Miguel Russo, fallecido en octubre de 2025 tras una larga lucha contra el cáncer, supo ser campeón y brillar tanto en el xeneize como en el embajador. Ahora, la mítica Bombonera en Buenos Aires, Argentina, se viste de gala para homenajear a la leyenda.

Recuerdo de Miguel Ángel Russo dirigiendo a Millonarios (2018).
Recuerdo de Miguel Ángel Russo dirigiendo a Millonarios (2018). Foto: Getty Images

Hora y dónde ver Boca Juniors vs. Millonarios HOY

  • Fecha: 14 de enero de 2026
  • Hora: 5:00 p.m. hora Colombia (7:00 p.m. hora Argentina)
  • Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera) - Buenos Aires
  • Canal: Disney + Premium

Millonarios completa su gira en el cono sur

Los dirigidos por Hernán Torres jugarán en La Bombonera tras su último partido ante River Plate. Este se llevó a cabo el pasado 11 de enero, en Uruguay, y acabó con triunfo de la banda cruzada por 1-0.

Son dos compromisos de alto nivel los que afronta Millonarios en esta pretemporada 2026. Ante River ya mostró chispazos de sus nuevos refuerzos, como Carlos Darwin Quintero y Mateo García. En Buenos Aires espera hacer lo mismo.

El embajador vuelve a hacer honor a su apodo, enfrentando a los dos equipos más importantes del fútbol argentino. Ahora el turno será enfrentar a Boca, donde seguramente La Bombonera contará con una importante asistencia de público.

¿Estará Falcao?

En el partido contra River no fue ni al banco, y era apenas entendible. La última vez que Falcao jugó un partido oficial fue el 19 de junio de 2025, cuando Santa Fe eliminó a Millonarios del cuadrangular. Casi siete meses de inactividad en la cancha, y pocas prácticas desde su retorno al albiazul, dejan en duda su reaparición.

Todo depende de Hernán Torres, aunque para Falcao sería un partido especial. Jugar ante Boca Juniors, en La Bombonera, emularía un recuerdo del arranque de su carrera, cuando apenas se daba a conocer en River Plate a principios de los años 2000.

Boca Juniors va sin Cavani

Y una noticia importante es que el delantero insignia de Boca Juniors, con gran paso por Europa y experiencia mundialista, no jugará ante Millonarios: el uruguayo Edinson Cavani, de 38 años.

Una lumbalgia aleja a Cavani del encuentro. Junto a él, Carlos Palacios, Rodrigo Battaglia y Milton Giménez tampoco estarán al servicio del técnico de Boca Juniors, Claudio Úbeda.

Sin embargo, figuras como Merentiel, Zeballos, Herrera y el campeón del mundo, Leandro Paredes, sí estarán al servicio del equipo seis veces campeón de América.

