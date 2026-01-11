Deportes

El gesto de Falcao García con el que se hizo notar en el River Plate vs. Millonarios: video lo muestra

Un medio que hizo presencia en Uruguay pudo retratar el momento justo del Tigre. Para los aficionados, fue un recuerdo especial que quedará para toda la vida.

Redacción Deportes
12 de enero de 2026, 2:44 a. m.
Falcao García hizo parte de la delegación de Millonarios en amistoso con River Plate
Falcao García hizo parte de la delegación de Millonarios en amistoso con River Plate Foto: Captura de pantalla @SC_ESPN

Para este domingo estaba previsto que River Plate y Millonarios jugaran un amistoso de preparación con miras a las competencias de 2026. Dicho juego se llevó a cabo en Uruguay, con triunfo de los argentinos por 1-0.

En esta oportunidad, la gran expectativa del juego pasaba por la posibilidad de ver a Radamel Falcao García, quien hace algunas semanas fue oficializado como nuevo jugador del elenco colombiano, para lo que será su ‘último baile’ vestido de embajador.

Millonarios, con Falcao, calienta motores para su primer partido de pretemporada en Argentina.
Falcao García se unió a los trabajos de pretemporada de Millonarios. Foto: @MillosFCOficial

Si bien el atacante se unió a la delegación de los bogotanos, no fue convocado para sumar minutos. No obstante, el Tigre estuvo presente con el equipo en el estadio Gran Parque Central y allí fue donde se vio su gesto en video.

A algunos aficionados de River que fueron a acompañar a su equipo, el delantero les dedicó unos cuantos minutos para firmarles camisetas, saludarlos y compartir con ellos por medio de una reja que dividía el gramado de las tribunas.

Dicho momento fue resaltado por el medio ESPN, que lo filmó justo en el instante exacto en el que estaba departiendo con los aficionados del equipo, donde también le guardan cariño por su paso entre 2005 y 2009.

Durante ese tiempo, el samario fue ganándose un lugar entre la afición, que disfrutó de su poderío durante más de 100 partidos.

En su estadía por el millonario, Falcao marcó un total de 45 goles y dio 14 asistencias. Además de haber alzado títulos como el campeonato local de 2008, en el que fue figura para los suyos.

Dicho vínculo de los riverplatenses con el cafetero no se diluye aunque pase el tiempo. Hoy día se lo demuestra la afición, así como también lo hace el mismo club en sus publicaciones de redes sociales.

Se filtró la nueva camiseta titular de Millonarios: modificación del escudo genera polémica

Por medio de una foto en la que también estaban Juan Fernando Quintero y Marcelo Gallardo, River saludó a su exjugador con gran emoción por reencontrarse con viejos amigos con los que en algún momento tuvieron un vínculo, bien sea a nivel de equipo, o selección.

Este reencuentro de García Zárate con el mundo del equipo de Núñez, pero vistiendo los colores de Millonarios, fue vistoso y se tomó gran parte de las redes sociales en las últimas horas.

Con Falcao García, así sería el equipo de gala de Millonarios en 2026: nómina de lujo

Derrota azul en Uruguay

Hernán Torres tiene un renovado plantel, pero ahora deberá trabajar para que se compagine en una idea y se refleje en resultados en torneos como la Copa Sudamericana, así como la Liga BetPlay.

Este domingo el cuadro azul vivió la primera derrota de 2026, luego de que al 69′, Gonzalo Montiel marcara por la vía del penal para River Plate.

River Plate vs. Millonarios, amistoso de la pretemporada 2026
River Plate vs. Millonarios, amistoso de la pretemporada 2026 Foto: Tomada de @RiverPlate

A pocos minutos del final, el triunfo de los argentinos pudo ser más abultado, pero Agustín Roberto dilapidó una acción, también de penal, con un cobro al centro que tapó Diego Novoa.

Para la afición del cuadro colombiano hay preocupación por el nivel mostrado. Por fortuna, este miércoles, 14 de enero, tendrán una nueva oportunidad de jugar, esta vez ante Boca Juniors, desde las 5:00 p.m.

