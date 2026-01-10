Deportes

Se filtró la nueva camiseta titular de Millonarios: modificación del escudo genera polémica

Esta temporada, el conjunto embajador celebra sus 80 años y Adidas promete una prenda especial para conmemorarlo.

Sebastián Clavijo García

10 de enero de 2026, 11:59 a. m.
Millonarios, con Falcao, calienta motores para su primer partido de pretemporada en Argentina
Millonarios, con Falcao, calienta motores para su primer partido de pretemporada en Argentina Foto: @MillosFCOficial

La hinchada de Millonarios recobró la ilusión tras un mercado de fichajes que incluyó a varios jugadores de renombre, entre ellos, el regreso de Radamel Falcao García para un ‘último baile’.

A diferencia del semestre pasado, la afición albiazul tiene altas expectativas del equipo y espera con ansias el primer partido de pretemporada para ver a las nuevas caras.

El año de Millonarios empezará con un choque de alto nivel ante River Plate (ARG) en el Estadio Gran Parque Central de Montevideo (Uruguay). Dicho compromiso está programado para el domingo 11 de enero a las 7:00 p. m. (hora de Colombia) y será transmitido a través de ESPN.

Se espera que la mayoría de fichajes hagan su estreno contra River, a la espera de ver los primeros minutos de Falcao García tras seis meses de inactividad.

¿Por qué Radamel Falcao puede jugar en Colombia sin pagar tantos impuestos? Jugada maestra de Millonarios

La nueva camiseta de Millonarios

Aunque el regreso del Tigre fue una noticia que emocionó a todos los hinchas azules, el viernes en la noche se filtró la nueva camiseta titular y las opiniones se dividieron.

El primer detalle que salta a la vista es que el escudo no tendría sus colores tradicionales, sino que será totalmente plateado por conmemoración a los 80 años del club.

En todo el pecho y parte del abdomen se alcanza a leer una frase que dice “80 años de pasión”.

Después de eso, Adidas apuesta por mantener los colores tradicionales de Millonarios: azul predominante y los detalles en blanco, entre ellos el nombre del patrocinador principal.

La fecha de lanzamiento todavía no está confirmada, pero se espera que coincida con el inicio de la Liga BetPlay 2026-I.

La nueva camiseta ha generado controversia entre los hinchas más nostálgicos de Millonarios, que no aprueban una modificación tan evidente en el escudo.

En general, Adidas apostó por un diseño que mantenga los colores habituales y juegue con la fecha especial que se vivirá el próximo 18 de junio.

Lorelei Tarón emociona a los hinchas de Millonarios con su regreso: “Vamos Millos, te super hemos extrañado”

“Es triste que toquen el escudo”, dijo uno de los hinchas en redes sociales. “El diseño está excelente, solo espero que el escudo no sea así”, añadió otro.

Así como hubo críticas, también cayeron elogios para este diseño conmemorativo. “Pues el azul está brutal”, “tremenda” y “hermosa” fueron algunos de los comentarios positivos al respecto de la prenda.

Éxito en la venta de abonos

Lo cierto es que muchos ya están preguntando como adquirir la nueva camiseta en preventa y qué precio tendrá, algo que solo saldrá a la luz cuando Adidas haga el lanzamiento oficial.

Por lo pronto, los hinchas de Millonarios pueden asegurar su entrada para ver a Falcao García, Rodrigo Ureña, Carlos Darwin Quintero y los demás fichajes en el Estadio El Campín.

La dirigencia decidió mantener los precios del año pasado y, en este momento, hay más de 15.000 abonos vendidos para la temporada que está a punto de empezar.

