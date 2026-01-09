¿Por qué Radamel Falcao puede jugar en Colombia sin pagar tantos impuestos? Jugada maestra de Millonarios

Lo volvieron a hacer. Radamel Falcao García rompió el mercado de pases y firmó nuevamente con Millonarios. Movida excepcional del jugador con el equipo azul para volver a tener la atención del fútbol colombiano por muchas razones, desde el ámbito deportivo hasta el financiero. El Tigre regresó para un último baile e intentar sumar el título con la camiseta de sus amores. Concentra en Argentina y está a disposición del técnico Hernán Torres.

Millonarios alista los dos amistosos en el sur del continente, contra River Plate en Uruguay y Boca Juniors en La Bombonera. La dirigencia del cuadro embajador hizo todo lo posible para tener el regreso de Radamel Falcao antes de esta gira, generando una total revolución en las redes sociales, desde propios hinchas hasta fanáticos rivales en todo el país.

Hay locura en la hinchada azul y la pregunta sobre el dinero de por medio está sobre la mesa. Desde su salario, que ronda los 600 millones de pesos por el tiempo de contrato, hasta la cuestión de impuestos que fue algo complicado en su primer ciclo con Millonarios, que cerró a mediados de 2025.

Radamel Falcao durante su primer entrenamiento en su regreso a Millonarios. Foto: X de @MillosFCoficial

Por eso la empresa privada fue clave para la primera negociación, sobre todo para tratar de saldar el impuesto al patrimonio que le aplicaba a Radamel Falcao García por sus bienes y el tiempo de permanencia en Colombia. La situación es totalmente diferente en este momento y ahora hay una importante novedad.

Jugada maestra de Millonarios: Falcao evita el impuesto al patrimonio

Según la ley colombiana, el impuesto al patrimonio aplica para para personas con bienes en el exterior o en el país que tengan un plazo máximo de 183 días de permanencia en Colombia. Por eso en su primer contrato, Radamel tuvo que cumplir con este tributo y lo hizo con ayuda de Millonarios y su cúpula de patrocinadores.

Por estar más de 183 días fuera del país, el impuesto al patrimonio ya no aplica por el momento, debido a que apenas cerró el contrato con Millonarios a mediados de 2025, se fue al extranjero, dejándose ver por Madrid o Miami. Millonarios hizo el acercamiento en medio de rumores que lo vinculaban a Cerro Porteño de Paraguay y Emelec de Ecuador.

El contrato con el equipo azul va por seis meses, con opción de extenderlo hasta diciembre de 2026 y eso se evalúa dependiendo de su rendimiento y logros. Si se cumplen, puede que Falcao y el club paguen el impuesto para renovar hasta fin de año.

Radamel Falcao se unió a la concentración de Millonarios en Buenos Aires, Argentina. Foto: X de @MillosFCoficial

A Falcao se le ha visto entrenando por su parte mientras definía en qué club iba a continuar su carrera deportiva y con buen estado físico y alejado de lesiones, es cuestión que pase la sanción que la Dimayor le colocó para que vuelva a jugar con Millonarios.