Millonarios lo confirmó y hay felicidad en la hinchada azul. En horas de la mañana de este 7 de enero, el equipo oficializó el fichaje de Radamel Falcao García, haciendo efectiva la campaña The Last Dance, que tuvo más de dos millones de visualizaciones en las redes sociales. Aunque ya se había anticipado el regreso, el embajador ratificó la vuelta del goleador por seis meses.

El objetivo no es otro que ser campeón con Millonarios y, en la mente del jugador, de directivos e hinchada, el pensamiento es solamente uno: ser campeón. Que Radamel Falcao García por fin pueda quedar en los libros de historia con al menos un trofeo para la tranquilidad de sus millones de fanáticos.

Lo otro en lo que Millonarios se mentaliza es tener con Falcao una gran presentación internacional y para ello deberán superar el partido de fase previa contra Atlético Nacional en el Atanasio Girardot, para meterse en los grupos de la Copa Sudamericana. Si esto es así, seguramente el contrato del delantero se renueve hasta diciembre de 2026.

Falcao García salió de Millonarios a mediados de 2025 Foto: Lina Gasca

Por ahora, todo es alegría y expectativa en la hinchada azul con el regreso de Falcao. El movimiento de Gustavo Serpa tuvo sus grandes resultados y ahora se espera una buena venta de abonos para encaminar un posible título antes del Mundial 2026. Radamel Falcao vuelve en lo que se denomina su último baile con esta camiseta y también llama la atención el megasalario que tendrá.

El salario de Radamel Falcao García con Millonarios

Sin duda, será uno de los jugadores mejor pagados del fútbol colombiano y debemos tomar como referencia las cifras que Falcao devengaba en su primer ciclo en Millonarios y antes en el Rayo Vallecano de España, donde tenía un salario de 1,2 millones de dólares por temporada.

Oficial Millonarios. Foto: Oficial Millonarios.

Teniendo en cuenta que lleva algo más de seis meses sin jugar y que precisamente fue Millonarios su último club, los números no tendrían cambios significativos y se hablaría de cifras cercanas a los 1,2 millones de dólares por el tiempo del contrato, que equivalen a unos 4 mil millones de pesos colombianos.

Si eso se divide en seis meses, da 200 mil dólares, que en moneda colombiana son algo más de 740 millones de pesos colombianos. Esa sería la mensualidad de Radamel en Millonarios, sin ningún tipo de descuento, impuestos o prestaciones.