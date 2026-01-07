Deportes

Este sería el megasalario de Radamel Falcao García en su regreso a Millonarios

Radamel Falcao García definió su futuro y el club en el que seguirá su carrera deportiva. Se dejó seducir por el último baile con Millonarios y ahora tendría un impresionante salario.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

8 de enero de 2026, 1:01 a. m.
Falcao García, capitán de Millonarios.
Falcao García, capitán de Millonarios. Foto: Colprensa - Cristian Bayona

Millonarios lo confirmó y hay felicidad en la hinchada azul. En horas de la mañana de este 7 de enero, el equipo oficializó el fichaje de Radamel Falcao García, haciendo efectiva la campaña The Last Dance, que tuvo más de dos millones de visualizaciones en las redes sociales. Aunque ya se había anticipado el regreso, el embajador ratificó la vuelta del goleador por seis meses.

El objetivo no es otro que ser campeón con Millonarios y, en la mente del jugador, de directivos e hinchada, el pensamiento es solamente uno: ser campeón. Que Radamel Falcao García por fin pueda quedar en los libros de historia con al menos un trofeo para la tranquilidad de sus millones de fanáticos.

Lo otro en lo que Millonarios se mentaliza es tener con Falcao una gran presentación internacional y para ello deberán superar el partido de fase previa contra Atlético Nacional en el Atanasio Girardot, para meterse en los grupos de la Copa Sudamericana. Si esto es así, seguramente el contrato del delantero se renueve hasta diciembre de 2026.

Bogotá. Mayo 16 de 2025. Millonarios FC enfrenta a Envigado, por encuentro válido de la Liga BetPlay I 2025 de la fecha 19, en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. (Colprensa - Lina Gasca).
Falcao García salió de Millonarios a mediados de 2025 Foto: Lina Gasca

Por ahora, todo es alegría y expectativa en la hinchada azul con el regreso de Falcao. El movimiento de Gustavo Serpa tuvo sus grandes resultados y ahora se espera una buena venta de abonos para encaminar un posible título antes del Mundial 2026. Radamel Falcao vuelve en lo que se denomina su último baile con esta camiseta y también llama la atención el megasalario que tendrá.

Deportes

Revelan movida de Santiago Giordana en Millonarios: se supo tras el anuncio de Falcao

Deportes

Boca Juniors vs. Millonarios en La Bombonera y homenaje a Miguel Ángel Russo: ¿Jugará Falcao García?

Deportes

Traspié del Manchester City mueve la tabla en Premier League: al Wolves de Arias no le alcanza

Deportes

Revelan la postura de Néstor Lorenzo por el regreso de Falcao a Millonarios: decisión para el Mundial

Deportes

La contundente decisión del DT del Wolverhampton con Jhon Arias contra Everton: Nadie lo vio venir

Deportes

¿Jugará Falcao ante River Plate? Fecha y hora para ver el amistoso de Millonarios

Deportes

Barcelona asusta al Real Madrid con goleada histórica al Athletic Bilbao en la Supercopa de España

Deportes

La reacción de Alberto Gamero por ver de nuevo a Falcao García con Millonarios: no lo ocultó

Deportes

Mundialista se le ofreció a Falcao García para armar gran dupla en Millonarios: “Llévame”

Deportes

Ante rival histórico: este sería el primer partido de Falcao García en su regreso a Millonarios

El salario de Radamel Falcao García con Millonarios

Sin duda, será uno de los jugadores mejor pagados del fútbol colombiano y debemos tomar como referencia las cifras que Falcao devengaba en su primer ciclo en Millonarios y antes en el Rayo Vallecano de España, donde tenía un salario de 1,2 millones de dólares por temporada.

Oficial Millonarios.
Oficial Millonarios. Foto: Oficial Millonarios.

Teniendo en cuenta que lleva algo más de seis meses sin jugar y que precisamente fue Millonarios su último club, los números no tendrían cambios significativos y se hablaría de cifras cercanas a los 1,2 millones de dólares por el tiempo del contrato, que equivalen a unos 4 mil millones de pesos colombianos.

Si eso se divide en seis meses, da 200 mil dólares, que en moneda colombiana son algo más de 740 millones de pesos colombianos. Esa sería la mensualidad de Radamel en Millonarios, sin ningún tipo de descuento, impuestos o prestaciones.

Más de Deportes

Falcao García, capitán de Millonarios.

Este sería el megasalario de Radamel Falcao García en su regreso a Millonarios

Santiago Giordana y Falcao jugando juntos, en Millonarios, en la Liga BetPlay 2025-l.

Revelan movida de Santiago Giordana en Millonarios: se supo tras el anuncio de Falcao

Radamel Falcao García y Miguel Ángel Russo.

Boca Juniors vs. Millonarios en La Bombonera y homenaje a Miguel Ángel Russo: ¿Jugará Falcao García?

La tabla de posiciones en Premier League tras inesperado empate de Manchester City. Wolves aún sigue abajo.

Traspié del Manchester City mueve la tabla en Premier League: al Wolves de Arias no le alcanza

Parece que Néstor Lorenzo tiene una postura clara sobre el regreso de Falcao a Millonarios y un posible llamado al Mundial 2026.

Revelan la postura de Néstor Lorenzo por el regreso de Falcao a Millonarios: decisión para el Mundial

Técnico de Wolverhampton y Jhon Arias contra Everton.

La contundente decisión del DT del Wolverhampton con Jhon Arias contra Everton: Nadie lo vio venir

¿Nuevamente Falcao jugando con Millonarios ante River Plate? Ya pasó en 2024.

¿Jugará Falcao ante River Plate? Fecha y hora para ver el amistoso de Millonarios

Kylian Mbappé y Raphinha.

Barcelona asusta al Real Madrid con goleada histórica al Athletic Bilbao en la Supercopa de España

Alberto Gamero y Falcao García coincidieron en 2024, cuando fue la primera etapa del jugador en Millonarios

La reacción de Alberto Gamero por ver de nuevo a Falcao García con Millonarios: no lo ocultó

Luis Fernando Muriel se encamina para llegar al Junior de Barranquilla y jugar Copa Libertadores

Luis Fernando Muriel se acerca a Junior: mega oferta supera las demás y el trato sería inminente

Noticias Destacadas