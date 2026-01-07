La maniobra de Millonarios para que Falcao suspenda las cuatro fechas de castigo en el FPC: Jugada maestra

Radamel Falcao García rompe el mercado de pases y es nuevo jugador de Millonarios. Movida excepcional del jugador con el equipo azul para volver a tener la atención del fútbol colombiano. El Tigre regresó para un último baile e intentar sumar el título con la camiseta de sus amores. Viaja a Argentina para colocarse a disposición del técnico Hernán Torres.

Millonarios ya está en suelo argentino y alista los dos amistosos en el sur del continente, contra River Plate en Uruguay y Boca Juniors en La Bombonera. La dirigencia del cuadro embajador hizo todo lo posible para tener el regreso de Radamel Falcao y así luchar por el título y el cupo a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, pues hay un partido a muerte contra Atlético Nacional en el Atanasio Girardot.

Por ahora, Radamel Falcao no está convocado para el amistoso contra River Plate y su presencia para enfrentar a River Plate o Boca Juniors sigue en duda. Aunque podría ser agregado a la lista, teniendo en cuenta el tono no oficial de los compromisos y la decisión técnica de Hernán Torres. Por ahora, hay locura en la hinchada azul y sorpresa total en el fútbol colombiano por el anuncio de Millonarios.

Falcao en su último partido con Millonarios (19 de junio de 2025). Foto: Colprensa - Cristian Bayona

Aunque los hinchas azules ya quieren verlo en la cancha lo más pronto posible, su debut oficial con la camiseta de Millonarios tendrá que esperar y serán varias semanas de espera para ver a Radamel otra vez en el césped y en El Campín con la camiseta del embajador. Seguramente, los directivos tomarán medidas pertinentes y el castigo que tiene el jugador puede verse interrumpido.

La jugada que alista Millonarios para que Falcao interrumpa el castigo

Antes de irse en junio del año pasado y cuando Santa Fe les ganó el pulso y fue finalista, Radamel Falcao García salió en rueda de prensa y cuestionó el trabajo de los árbitros asegurando que habían tomado decisiones deliberadas en contra de Millonarios. La crítica no fue bien recibida por la Comisión Disciplinaria de Dimayor, que decidió una fuerte sanción de cuatro partidos de ausencia y multa de 21.352.500 pesos colombianos.

Tras el regreso, la sanción toma fuerza y deberá cumplirse, pero Millonarios ya alista una apelación que el reglamento de Dimayor permite. Esta acción solamente suspendería el castigo de forma parcial cuando el jugador cumpla la mitad de la pena impuesta.

“Tal suspensión parcial solo cabe acordarse si la duración de la sanción no excede de seis (6) partidos o de seis (6) meses y si la apreciación de las circunstancias concurrentes lo permiten, teniendo en cuenta particularmente los antecedentes de la persona (natural o jurídica) sancionada”, dice el Código de Disciplina de la Dimayor.

Es decir, que Falcao volvería más pronto de lo previsto y podría verse en el juego ante Deportivo Pasto en el Departamental Libertad, por la tercera fecha de la Liga Betplay. Esta es una plaza que le trae malos recuerdos y donde se consumó una durísima eliminación en el mismo torneo en el que Nacional fue campeón.

Es decir, que si se aplica la apelación, Falcao solamente cumpliría las dos primeras fechas y podría interrumpir el castigo para volver ante el Pasto y no contra Deportivo Cali en Palmaseca por la quinta jornada.