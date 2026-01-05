Deportes

Millonarios jugará en La Bombonera: revelan fecha y motivo del duelo con Boca Juniors en Argentina

A tierras argentinas el elenco bogotano no solo iría por un juego. Ante otro rival de gran renombre tendría otro partido para preparar los retos de 2026.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

5 de enero de 2026, 9:11 p. m.
Millonarios vs. Boca Juniors hará parte de la preparación de ambos para los compromisos del 2026
Millonarios vs. Boca Juniors hará parte de la preparación de ambos para los compromisos del 2026 Foto: @MillosFCoficial / Getty Images

Una sorpresiva novedad de Millonarios se conoció en las últimas horas de este lunes, luego de que desde Argentina surgiera la información de un amistoso del elenco bogotano con Boca Juniors, en Buenos Aires.

Según lo comentado por buena parte de la prensa sudamericana, la idea que tiene el cuadro argentino es tener dos partidos de preparación antes de lo que serán sus torneos oficiales de 2026.

Uno de los clubes elegidos para hacer esos amistosos sería Millonarios. En medios de gran reconocimiento como Diario Olé, estos dieron a conocer el cronograma que parece tener previsto Boca para los próximos días de su pretemporada.

“Ante Millonarios y Nacional (Uruguay): los dos amistosos de la pretemporada que jugaría Boca”, fue como anunció en primera instancia Olé los amistosos que estarían próximos a cofirmarse.

En la publicación, también se pudo establecer el estadio, así como la fecha para dicho juego: “El primero, ante el equipo colombiano, sería el miércoles 14/1 en La Bombonera y con público xeneize: los socios adherentes tendrían prioridad para acceder a las entradas, aunque los socios activos también podrán adquirirlas.

Del otro duelo también dieron algo más de detalles que la información inicial: “El segundo, contra el Bolso, se jugaría el domingo 18/1 en San Nicolás”.

Este enfrentamiento tanto para Boca, así como para Millonarios genera unas altas expectativas. Tan solo tres veces se han enfrentado en la historia y ha sido durante los años 1957, 2005 y 2012.

Ante River también jugarán

Según lo informado por ESPN Colombia, los de “Hernán Torres también tienen pactado un amistoso con River Plate en tierras argentinas”.

Esto quiere decir que una buena parte de la preparación que hará el renovado plantel azul será en suelo visitante. Una vez acabe la gira, estará retornando a la retornando al país para afrontar los retos que se le avecinan: Liga y Copa Sudamericana.

River Plate vs Millonarios - partido amistoso.
En 2024, Millonarios también jugó ante River Plate en Argentina. Foto: AP

Valga recordar que Millonarios en marzo próximo se jugará ante Atlético Nacional el paso a la fase de grupos del torneo internacional. Por sorteo, ambos equipos de tradición en Colombia quedaron en la llave de eliminación directa.

Dicho juego quedó estipulado que se haga en el estadio Atanasio Girardot, de Medellín, desde las 7:30 p.m. del 4 de marzo.

Regreso a actividades en 2026

Millonarios volvió a entrenamientos formales pensando en el año siguiente durante los últimos días. Allí ya pudo contar con varios de sus refuerzos, entre los que se destacan Rodrigo Ureña, Carlos Darwin Quintero, entre algunos otros.

Permanecieron fuera de la plantilla algunos con los que se realizó trabajo diferenciado, a la espera de que encuentren equipo o se defina su futuro que parece cada vez estar más lejano del embajador.

Una de las últimas salidas sonoras y que fue así por su paso al rival de patio, fue la de Helibelton Palacios. Quien fuese lateral de Selección Colombia en algún tiempo no muy lejano, después de quedar libre del azul pasó directamente al rojo.

Si bien Santa Fe no ha hecho el anuncio formal, en un video de Hugo Rodallega se pudo divisar al lateral derecho con los colores del cardenal.

Noticias Destacadas